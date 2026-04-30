שר החוץ, גדעון סער, הודיע כי צה"ל סיכל בהצלחה את הגעת ספינות הפרובוקציה לרצועת עזה וכי כלל המשתתפים שהורדו מכלי השיט פונו ללא פגע.

לדברי השר סער, הושג סיכום עם ממשלת יוון לפיו האזרחים שהועברו מכלי השיט של המשט לכלי שיט ישראלי יועברו בשעות הקרובות לחוף ביוון.

סער הודה לממשלת יוון על נכונותה לקבל את המשתתפים וקרא לכל המעוניין להעביר סיוע הומניטרי לעזה לעשות זאת דרך הערוצים המקובלים.

"‏אנו קוראים לכל מי שלא מעוניין בפרובוקציות אלא בסיוע הומניטרי לעזה - לעשות זאת באמצעות ה-BOP, שאף פירסם היום הודעה בנושא. ‏ישראל לא תאפשר את פריצת המצור הימי החוקי על עזה", דברי סער.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב: "כל הכבוד לחיל הים שלנו! הנחיתי אותם למנוע ממשט תומכי החמאס מלהגיע לחופי עזה. המשימה בוצעה בהצלחה מלאה. אף ספינה ואף תומך חמאס לא הגיעו לשטחנו, ואפילו לא למים הטריטוריאליים שלנו. הם הוסבו לאחור ויחזרו לארצות מוצאם. הם ימשיכו לראות את עזה ביוטיוב".

מנגד, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף בחריפות את ההחלטה לשחרר את המשתתפים. "ההחלטה האומללה של ראש הממשלה ושר החוץ - שנעשתה בהיחבא ובמחשכים - לשחרר את רוב משתתפי המשט ללא מעצר ולאפשר את הפרת הריבונות של ישראל רק בגלל איומים של ארדואן, היא מסר של חולשה כלפי אויבי ישראל ומפיצי האנטישמיות בעולם", מסר בן גביר.

השר הוסיף כי המהלך מנוגד לדיונים קודמים ולהחלטות של הגורמים המקצועיים שדרשו לעצור את המשתתפים, "ההחלטה הזו היא בניגוד לעמדתי ואני דורש לבטל אותה".