אנשי התקשורת חיים לוינסון ועמיחי אתאלי החלו לכתוב היום (רביעי) טור שבועי חדש.

הטור יפורסם בקבוצת "חדשות 100שטח", המפעילה ערוץ טלגרם עם מאות אלפי עוקבים וחשבונות ברשתות החברתיות השונות.

לוינסון, שפוטר מעיתון 'הארץ' לפני מספר חודשים, הסביר את המהלך בשינויים שעוברים על עולם העיתונות. לדבריו, הפרינט ואתרי האינטרנט נמצאים במשבר, בעוד שצריכת החדשות עוברת לערוצי ווטסאפ, טלגרם וסטורי באינסטגרם.

"אפשר להתווכח אם זה טוב או רע, אבל אין מה לטמון את הראש בחול אל מול המגמות", אמר לוינסון. הוא ציין כי צעירים כיום אינם צורכים חדשות בטלוויזיה ליניארית ומעולם לא פתחו עיתון, ולכן יש צורך בתוכן מותאם אישית.

הטור החדש צפוי לעסוק בנקודות המפגש שבין פוליטיקה, חברה, רשתות חברתיות ותרבות. לוינסון הוסיף כי "יהיו מידעים מעניינים ואני מקווה שניתוחים שיחכימו את הקורא. ובעיקר, יהיה כיף!"

אתאלי התייחס אף הוא להצטרפות לקבוצה וסיפק הסבר למטרת המיזם: "המטרה היא לייצר תוכן איכותי ומעמיק לצעירים שלא נחשפים למדיה הוותיקה".