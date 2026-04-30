מאות מיליוני שקלים יועברו החל ממחר (שישי) לישראלים ששירתו במילואים במהלך המלחמה.

כל משרת שביצע למעלה מ-31 ימי מילואים יהיה זכאי למענק שגובהו נקבע לפי כמות הימים, בנוסף לתגמול מיוחד חד-פעמי בהתאם למכסה השנתית.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הציג למילואימניקים מחשבון ייעודי לבדיקת גובה הזכאות וקרא להם לוודא שפרטי הבנק שלהם מעודכנים.

למחשבון המיוחד

התגמולים מחולקים למספר חלקים, כאשר החלק הראשון מיועד למי שביצע לפחות 31 ימים החל משנת 2023, בסכום המשתנה לפי המערך אליו משתייך המשרת. החלק השני מוענק עבור שירות של 32 ימים לפחות בשנת 2025 בצו שגרה או חירום, בגובה 133.33 ש"ח ליום.

החלק השלישי מיועד למי שביצעו מעל ל-60 ימי מילואים בצו חירום, כאשר מפקדים יקבלו תשלום גם עבור ימי שגרה.

בנוסף, רשות המיסים תעניק תגמול מיוחד שיכול להגיע לסכום של 5,808 ש"ח עבור 37 ימים ומעלה, כך שהסכום הכולל עשוי להגיע לעשרות אלפי שקלים.

"חודש מאי הגיע ואיתו המענקים הענקיים שאתם עומדים לקבל על ההתגייסות המדהימה שלכם ושל המשפחה שלכם למלחמה ולניצחון", מסר השר. "הפקנו עבורכם מחשבון שאתם יכולים להיכנס, להכניס את הפרטים ולראות כמה מגיע לכם. תוודאו שחשבון הבנק מעודכן ושאתם מקבלים את מה שמגיע לכם בזכות ולא בחסד, כי מי שמשרת - מקבל, ומי שמתגייס לטובת המדינה - המדינה עומדת מאחוריו".