בית המשפט השלום בחדרה גזר היום עשרה חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס של 10,000 שקל לאדם שהורשע בעבירות של עלבון דת וגרימת שריפה ברשלנות.

השופט אלכס אחטר קבע כי הנאשם פעל מתוך שנאה כלפי יהודים ופגע באופן ממשי בערכי הסובלנות וחופש הדת.

על פי פסק הדין, הנאשם הבחין בעמדת התפילין, ניגש אליה והחל להטיל את מימיו במקום, תוך שהוא נוגע ומחטט בספרי הקודש ובחפצים בעמדה.

מתוך כוונה לחלל ולבזות עצמים מקודשים ליהודים, קרע הנאשם עמודים מתוך ספרי התורה והקודש, נטל שלוש קופות צדקה, בעט ברגליו בהן, מעך אותן והוציא מהן את תכולתן.

בנוסף, נטל הנאשם את ערכת התפילין שהייתה במקום וקרע את רצועות התפילין מבתי התפילין והשליכן לרצפה. במהלך המעשה הביע הנאשם בקול את שנאתו כלפי יהודים.

בית המשפט קבע: "מעשי הנאשם ראויים לכל גנאי, הן ביחס להרשעתו בגין ביצוע העבירה של גרימת שריפה ברשלנות לאור פוטנציאל הנזק הרב ממעשה זה, והן ביחס להרשעתו בגין ביצוע עבירה של עלבון דת. מנסיבות ביצוע העבירה ניתן ללמוד כי הנאשם פעל לא רק ביודעין אלא גם כמי שאחוז שנאה כלפי יהודים, כך שהוא לא רק השחית את העמדה אלא במקביל אף ביטא בקולו את סלידתו ושנאתו כלפי יהודים".

השופט אחטר הוסיף: "מעשי הנאשם ובמיוחד השחתת עמדת התפילין, ביודעין, תוך התבטאות קונקרטית ביחס לשנאתו כלפי היהודים, פגעו ופוגעים באופן מובהק וממשי בערכים המוגנים בהם ערך כבוד האדם, הזכות לפולחן דתי, והפגיעה הפוטנציאלית ואף הממשית ברגשות הציבור".

בית המשפט הדגיש כי מעשה הנאשם פגע באופן ממשי בערכי היסוד של סובלנות הדדית בין בני אדם המשתייכים לדתות שונות, "ערכים שמהווים את הבסיס לערכי הסובלנות, חופש הדת והפולחן, ומתן האפשרות לקיים אורח חיים דתי חופשי במרחב הציבורי, וודאי במדינת ישראל שהיא מדינת קיבוץ גלויות, עמים, דתות וזהויות".

השופט ציין: "תפקידו של בית המשפט בין היתר לקבוע ולהגדיר את הגבולות הראויים להגנה על רגשות הדת, חופש הדת והפולחן במרחב הפרטי וודאי במרחב הציבורי, כך שכל אזרח ותושב יוכל לקיים את אורחות חייו הדתיים ללא הפרעה וודאי ללא פגיעה בערכי הדת, ברגשות הדת ובתשמישי הקדושה שלא אחת נפגעו, נרמסו והושחתו בפרעות הידועות בהיסטוריה של עם ישראל".

בית המשפט הזכיר את שריפת התלמוד מימי הביניים ואת ליל הבדולח, וקבע: "מה שהחל בביזוי ספרי הקודש ובתשמישי הקדושה לא אחת הוביל גם לפגיעה בחיי אדם".

השופט סיכם: "הנאשם במעשיו פגע באופן ממשי ובמידה גבוהה בערכים המוגנים, במכוון ביודעו כי הוא משחית עמדת תפילין, ספרי קודש וקופות צדקה, תוך שהוא מבטא בקול את שנאתו כלפי העם היהודי".