תקיפה הנזירה בירושלים דוברות המשטרה

המשטרה פרסמה הערב (חמישי) תיעוד ממקרה תקיפה חמור שהתרחש השבוע בעיר העתיקה בירושלים.

בתיעוד נראה אדם העוקב אחר נזירה, מטיח אותה בעוצמה על הקרקע ובועט בה בזמן שהיא שרועה על הרצפה.

התקיפה בוצעה על ידי אדם שזיהה את האישה כנוצרייה והחליט לתקוף אותה על רקע זהותה הדתית. עובר אורח שהבחין במתרחש התעמת עם התוקף והצליח להרחיק אותו מהמקום לפני שנמלט.

כתוצאה מהתקיפה האלימה, הנזירה נפצעה בראשה וסבלה מדימום שהצריך את פינויה לקבלת טיפול רפואי. הנפגעת היא תלמידה ב"אקול ביבליק", בית הספר הצרפתי למקרא וארכיאולוגיה השוכן בעיר.

כשעתיים לאחר קבלת הדיווח על המקרה, שוטרי 'מרחב דוד' במחוז ירושלים איתרו ועצרו חשוד בביצוע המעשה. החשוד הוא תושב העיר, יהודי בן 36, שהובא לחקירה. בית משפט השלום בירושלים האריך את מעצרו לצורך המשך פעולות החקירה.