קצינה ונגד צה"ל נפצעו מוקדם יותר היום (חמישי) באורח בינוני במהלך פעילות במרחב דרום לבנון.

הפציעה נגרמה כתוצאה מנפילת רחפן נפץ ששוגר לעבר כוחותינו הפועלים באזור.

השניים קיבלו טיפול ראשוני בשטח ולאחר מכן פונו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית חולים. הודעה נמסרה למשפחותיה.

חיזבאללה קיבל במקביל בהודעה רשמית אחריות לעשר פעולות טרור שבוצעו היום נגד ישראל - בהן פציעת 12 החיילים בבוקר ונפילת סמל ליאם בן חמו ופציעת לוחם נוסף.

מוקדם יותר הערב עדכן צה"ל כי סמל ליאם בן חמו, בן 19 מהרצליה, נפל הבוקר בקרב בדרום לבנון. בן חמו שירת כלוחם בגדוד 13 של חטיבת גולני.

התקרית אירעה בסביבות השעה 10:20, כאשר ארגון הטרור חיזבאללה הוציא לפועל מתקפת רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל. אחד הרחפנים פגע בכוח מגדוד 13 ששהה בשטח פתוח במרחב הכפר קנטרה שבדרום לבנון.

מעוצמת הפגיעה הישירה נהרג סמל ליאם בן חמו ז"ל ולוחם נוסף נפצע באורח בינוני. על פי ההערכות, מדובר ברחפן המופעל באמצעות סיב אופטי, סוג של אמצעי לחימה שצה"ל מתקשה ליירט בשבועות האחרונים בגזרה.

מסוק של חיל האוויר הוזנק לזירת האירוע ופינה את הנפגעים לבית חולים. הלוחם שנפצע באורח בינוני מאושפז כעת ומשפחתו עודכנה בפרטי האירוע.

הוא החלל ה-47 של גדוד 13 בחטיבת גולני מאז תחילת המערכה. זהו החלל השלישי הנופל בקרבות בדרום לבנון בתוך חמישה ימים בלבד, כאשר בשלושת המקרים האחרונים, ההרוגים נפגעו מרחפני נפץ שהפעיל חיזבאללה.

הבוקר נפצעו 12 חיילי צה"ל מפגיעת רחפן נפץ בשומרה. שני חיילים נפצעו באורח בינוני ועשרה באורח קל. לוחמי חטיבת החשמונאים החרדית, שהיו בפעילות מבצעית באזור, קפצו למקום כדי לסייע בפינוי הפצועים מהשטח.