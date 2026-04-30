אלוף בלוט מזהיר: "כפסע מאסון קשה" ארגון "בעד התיישבות - נגד אלימות"

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, נשא הערב (חמישי) דברים בכנס "מעבר לגדר" של ארגון "בעד התיישבות - נגד אלימות" המתקיים באלון שבות.

בנאומו התייחס האלוף בהרחבה לסוגיות הביטחון והאחריות הציבורית במרחב יהודה ושומרון, תוך שהוא מזהיר מפני ההשלכות של אירועי האלימות והחיכוך בגזרה.

האלוף בלוט הדגיש את הפגיעה במאמץ המלחמתי הכולל ואמר, "חשוב להגיד שהאירועים האלה משחירים את מדינת ישראל. הם פוגעים במאמץ הלגיטימציה שחשוב לא רק לזירת מרכז".

הוא הוסיף כי "כשפוגעים במאמץ הלגיטימציה של חיילי צה"ל, פוגעים בחיילי צה"ל בכל הזירות, ואם אתה נלחם בשבע חזיתות, מה אתה צריך יותר כרגע מאותו מאמץ לגיטימציה? עוד בימים שאנחנו נלחמים כנף לכנף עם ארצות הברית".

לדברי מפקד הפיקוד, אירועים אלו גורמים להסטת קשב מבצעית חמורה מהמשימות העיקריות של הצבא. "אנחנו מבטלים מעצרים, מבטלים סריקות אמל"ח כדי לטפל בדבר הזה. למה? כי אנחנו יודעים שאם לא נטפל בזה, אחריתו מי יישורנו. ולכן בעניין הזה, מעבר לפגיעה בשמה הטוב של ישראל ואמון הלגיטימציה, זה גם מסיט את הקשב ופוגע במשימה היסודית שלנו, שהן סיכול טרור והגנה על התושבים. אבל מכיוון שכשזה השתולל זה גם פוגע, אנחנו כמובן חייבים לטפל וזה בעולם הדחוף, אבל זה בהחלט מסיט את הקשב".

בהמשך דבריו הזהיר האלוף: "אנחנו כפסע מאסון קשה. אגב, זה יכול להיות מהצד הזה ומהצד הזה. אנחנו בהרבה מקרים רגע לפני, אם אנחנו קצת מאחרים ולא מספיקים להוציא אולי את המשפחה מאותו בית שהוצת, אתם יכולים לבד לדמיין מה יקרה לזירת מרכז".

הוא התריע מהסתבכות של התפרעות יהודית בתוך כפרי האויב, "אם מחר אותם נערים שבאו לשרוף בית, בלי קשר למה אנחנו חושבים עליהם, אם הם נתפסים על ידי איזה ועדות משמר כאלה, ועדות שמירה באותו כפר, ועושים בהם לינץ' או אפילו חוטפים את הגופות? ראינו מה קרה אחרי רצח אחימאיר באותם שטחי מרעה, אנחנו יכולים לבד לדמיין לאן הדבר הזה יכול לקחת את כל זירת מרכז ואת מדינת ישראל".

האלוף בלוט סיכם באזהרה לגבי השפעת האירועים על יכולת המדינה להשיג את יעדיה בשאר החזיתות. "נוכל להשקיע באותה מידה בלבנון ובסוריה ולהשיג את כל ההישגים באיראן ובעזה, זה יהיה הסטת קשב מאוד משמעותית. נצטרך לעבוד מאוד קשה כדי להחזיר כמובן את השד לבקבוק, וכמובן אנחנו בהרבה כמעטים", הבהיר.

לדבריו, "ככל שאירועי חיכוך אלה קורים יותר, אנחנו מגדילים את הסיכוי שאירוע מהסוג הזה יקרה. ואני רוצה גם להגיד לכולם שאני חושב שזה נהיר לכולם".

סגנית יו"ר הכנסת, חברת הכנסת לימור סון הר-מלך, הגיבה: "לא מפתיע שאלוף הקונספציה מתבטא באופן המסוכן הזה, אבל מה ציפינו מאלוף שמבקש לתגמל את הרשות הפלסטינצית הרצחנית ורואה בהם פרטנר? זה בד"כ מגיע יחד. אדוני שר הביטחון, זה הזמן לפטר ולהחליף את האלוף במי שרואה בהתיישבות ובמתיישבים ערך ולא סכנה".