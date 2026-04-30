העיר סן פרנסיסקו בקליפורניה סובלת מנגע צריכת הסמים, ולשימוש הנפוץ בפנטניל - סם סינתטי חזק במיוחד - מיוחסים מרביתם המכריעה של מקרי המוות ממנות יתר.

על פי הנתונים הרשמיים, בשנת 2025 נרשמו בסן פרנסיסקו למעלה מ-620 מקרי מוות ממנת יתר של סמים, והעיר מדורגת שנייה בארה"ב, לאחר בולטימור, במספר מקרי המוות מסמים.

בחודש מרץ השנה דווח על 49 מקרי מוות מצריכת סמים, רובם מפנטניל, ובחמש השנים האחרונות מספר המתים עלה על 4,500.

"מגפת הסמים", שהתפשטה גם בשל מדיניות מקלה של הרשויות, פוגעת קשות בתחושת הביטחון של התושבים, בתיירות ובבתי העסק בעיר.

ברחובות רבים ניתן לראות חסרי בית מכורים לסמים - חלקם בשל בעיות נפשיות - משתמשים בסמים בגלוי, ורבים מהם נראים כ"זומבים" השקועים במצב של התמכרות.