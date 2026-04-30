חיזוק לזמן מוגבל. יממה אחרי ההפסד הדרמטי בהארכה להפועל חולון באולם הביתי, היכל הפיס ארנה שבבירה, הודיעה הערב (חמישי) הפועל ירושלים על החתמתו של צוף בן משה עד לתום העונה.

בן משה בן ה-28, מתפקד כגארד כאשר זה מגיע לבירה לאור פציעתו של יובל זוסמן.

למעשה, הגעתו של בן משה לבירה מגיעה בזכות התקנה המיוחדת שאושרה בשל מבצע "שאגת הארי", לפיה שחקנים מהליגה הלאומית יוכלו לשחק במקביל גם בליגת העל, כאשר בן משה שייך לסגל הפועל אילת שהבטיחה רק לפני שלושה שבועות את העפלתה חזרה לליגת העל מהליגה הלאומית.

בן משה החל את קריירת הבוגרים שלו בהפועל תל אביב, ובהמשך שיחק במספר קדנציות בעירוני נס ציונה ובהפועל אילת, לצד תחנות נוספות במכבי אשדוד ובגלבוע/גליל, כאשר העונה באילת היה לאחד השחקנים המרכזיים במסע העלייה של הקבוצה לליגת העל, כשהעמיד לאורך העונה ממוצעים של 12.2 נקודות, 5 ריבאונדים, 1.9 אסיסטים ו-1.4 חטיפות למשחק.

בסיום העונה הנוכחית יחזור בן משה לאילת וכעת יחל כבר בחזרה שלו העצמאית לליגת העל.

צוף בן משה אמר: "אני מאוד שמח ובעיקר מתרגש להצטרף להפועל ירושלים, מועדון עם מסורת מפוארת וקהל עוצמתי שכולם מכירים את האנרגיות והדחיפה שהוא מביא. אני מגיע רעב מאוד, חדור מטרה, כדי לתרום, להילחם ולתת את כל כולי על הפרקט. מחכה כבר להתחיל. יאללה הפועל!"

מאמן הקבוצה, יונתן אלון: "בעקבות הפציעה של יובל חיפשנו שחקן עם אופי הגנתי, כזה שמשלב גם קליעה וקשיחות, ושיש לו רעב להוכיח את עצמו ברמות האלה. אנחנו שמחים שצוף מצטרף אלינו ובטוחים שהוא יתרום לנו".