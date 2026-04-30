מפלגת "הרשימה הערבית המאוחדת" (רע"מ), המייצגת את התנועה האיסלאמית - הפלג הדרומי, תוקפת את דו"ח מבקר המדינה שהצביע על "היעדר משילות בנגב", המהווה לדבריו "בעיה אסטרטגית מחמירה והולכת".

דו"ח מבקר המדינה הזהיר מפני תופעות של סחיטה באיומים של קבלנים, בנייה לא חוקית, פגיעה בתשתיות, עלייה בפוליגמיה והזדהות גוברת עם הפלסטינים בקרב בדואים בנגב, והתריע כי המצב בנגב מחמיר ומשליך על אזורים נוספים בישראל.

בתגובה ציינה רע"מ כי "אזרחי מדינת ישראל הערבים הבדואים בנגב הם אזרחים שומרי חוק, חפצי חיים בכבוד, בשלום ובשכנות טובה".

רע"מ הדגישה כי התושבים הערבים הבדואים שילמו מחיר כבד בשבעה באוקטובר 2023, ומספר הנרצחים בקרבם עומד על קרוב לעשרים.

לטענת רע"מ, "בתקופת ממשלת נתניהו-בן גביר-סמוטריץ', הממשלה הפקירה אותם והדירה אותם, ולא נתנה מענה אמיתי לצרכים הבסיסיים שלהם בתחומי הביטחון האישי, החינוך, הרווחה, התעסוקה וגם בנושא הסדרת היישובים של עשרות אלפי אזרחים, והתייחסה אליהם כאויבים, לא כאזרחים".

עוד ציינה רע"מ כי "הממשלה העדיפה להרוס במקום לבנות, להתעמר במקום לקדם מדיניות נכונה של שמירה על החוק והסדר ושילובם בחברה ובכלכלה", וכי רע"מ תפעל לקדם פתרונות הוגנים לאזרחים הבדואים בנגב.

חבר הכנסת מנסור עבאס, יו"ר רע"מ, חוזר וקורא למפלגות הערביות להתאחד ברשימה משותפת כדי לסכל הקמה של ממשלת ימין בבחירות הבאות, ולאפשר לרע"מ לחבור לממשלת "שינוי" כדי להשפיע על עיצוב מדיניותה, כולל בכל הקשור לקהילה הבדואית בנגב.