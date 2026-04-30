פעיל הימין מרדכי דוד עוכב הערב (חמישי) בדרום תל אביב על ידי כוחות משטרה ומג"ב בחשד להפרת הסדר הציבורי.

דוד הגיע לאזור יחד עם אנשים רבים נוספים, ולפי עדויות מהמקום החלו המשתתפים להתפרע בשכונות דרום העיר.

בתיעודים מהזירה נראים המונים צועקים "כל הסודנים הביתה", זאת על רקע מאבק שהכריז דוד נגד כנופיות נוער הפועלות באזור.

ימים ספורים לפני הגעתו, פרסם דוד הודעות ברשתות החברתיות בהן הבהיר את כוונותיו לפעול באופן עצמאי בדרום העיר.

"כמו שיצאנו לרחובות מול השמאלנים, אותו דבר פה", אמר בסרטון שפרסם והוסיף, "אני הולך להגיע לאזורים שמסתובבים בלילות כל הכנופייה הזאת ונתפוס אותם על חם איך שהם באים לשדוד". דוד הסביר כי בכוונתו לקיים נוכחות אקטיבית ברחובות כדי למנוע מעשי פשיעה.

ההפגנה התקיימה על רקע תחושות חוסר הביטחון של תושבי דרום העיר אל מול תופעות הפשיעה והאלימות במרחב הציבורי.

מהמשטרה נמסר כי במהלך היערכות למחאה המתקיימת בשכונות דרום תל אביב, הבחינו השוטרים במפגין שגרם על פי החשד להפרת הסדר. כוח משטרה ממרחב איילון יחד עם כוחות המשמר הלאומי עיכבו את החשוד והעבירו אותו לחקירה בתחנת המשטרה.

במשטרה הדגישו כי הכוחות ממשיכים בהיערכות מוגברת באזור ופועלים לשמירה על הסדר הציבורי והביטחון בשכונות.