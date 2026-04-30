4 שנים אחרי שנפגשו על כר הדשא באצטדיון בדוחא שבקטאר, במסגרת שלב הבתים של בית ב', במשחק שהסתיים בניצחון ארה"ב בתוצאה 0:1, שוב עומדות ארה"ב ואיראן במוקד משחקי גביע העולם בכדורגל - המונדיאל.

4 שנים אחרי שנפגשו על כר הדשא במונדיאל 2022, הפעם מגיעות שתי המדינות הללו אל מונדיאל 2026 שיתקיים בעוד קצת יותר מחודשיים בשלוש מדינות שונות, כשהן בעיצומו של מלחמה ביניהן.

אחת מאותן מדינות שיארחו את משחקי הנוק-אאוט וכן את חלק ממשחקי שלב הבתים, היא ארצות הברית כאשר איראן הוגרלה לשחק את משחקיה שם עוד לפני שפרצה המלחמה.

כעת איראן ניצבת בפני מלכוד - אם נבחרתה תגיע לארה"ב יהיה זה בבחינת לגיטמציה לארה"ב ואם לא, אזי שזו עשויה לאבד את מקומה במונדיאל ואולי אף להיענש בחומרה על ידי ארגון הכדורגל העולמי פיפ"א.

מי שהתייחס להגעת נבחרת איראן למדינתו הוא לא אחר מאשר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. בפגישה עם עיתונאים בבית הלבן היום נשאל טראמפ לגבי הגעת נבחרת איראן לטורניר שיתקיים במדינתו, זאת אחרי שנשיא פיפ"א, ג'אני אינפנטינו, הודיע הערב (חמישי) בקונגרס של הארגון בקנדה כי נבחרת איראן תשתתף כרגיל במונדיאל 2026.

"לכל מי שרוצה להגיד או לכתוב אחרת, אגיד מההתחלה שאיראן תשתתף במונדיאל ותשחק בארצות הברית", אמר אינפנטינו בפתח דבריו, "הסיבה לכך פשוטה - אנחנו צריכים להתאחד, לאחד בין אנשים".

"יש מספיק בעיות בעולם, מספיק אנשים שמנסים לפלג אותנו. אם אף אחד לא ינסה לאחד, מה יקרה לעולם? אנחנו חייבים לעשות את זה, וזו ההזדמנות".

נשיא ארה"ב טראמפ תמך בהודעתו של נשיא פיפ"א, כשאמר "אם פיפ"א מאשרת את הגעת הנבחרת האיראנית, אני בסדר עם זה".

אמירתו של נשיא ארה"ב טראמפ מגיעה כשבועיים לאחר שנעשה ניסיון להדיח את איראן ולהחליפה בנבחרת איטליה שלא תשחק בגביע העולם בכדורגל הקרוב, ובצל המלחמה ותחלופת האיומים הרבים בין שתי המדינות.