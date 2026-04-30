כמעט יומיים עברו מאז הודחה פורטלנד טרייל בלייזרס בתום חמישה משחקים בסדרת פלייאוף ה-NBA מול סן אנטוניו ספרס והערב (חמישי) קיימה את מסיבת העיתונאים האחרונה שלה לעונת 2025/26.

מי שקצר את מירב המחמאות והשבחים על העונה ההיסטורית שגרמה לפורטלנד להגיע לאן שהגיעה, הוא לא אחר מאשר הישראלי היחיד ב-NBA ומי שנחשב כשחקן היסטורי, דני אבדיה.

מאמנו של אבדיה בעונה החולפת, שחקן העבר טיאגו ספליטר החמיא לישראלי על השדרוג הגדול שעשה ושגרם לפורטלנד להיות טובה יותר, כשאמר: "אבדיה הרים את הרמה שלו העונה, הפך לשחקן טוב ויעיל יותר גם כשהוא עייף או כשהוא על הפרקט 30 דקות".

"דני מאמין בעצמו, וגם צוות האימון עשה עבודה מדהימה כדי לסייע לו להתפתח. הוא עבד קשה כל הקיץ, והבין כיצד הוא יכול לשחק בצורה יעילה יותר. יכולתם לראות אותו משחק פיק אנד רול הרבה יותר טוב ביחס לעונה שעברה".

"אני חושב שההצטרפות שלי לבלייזרס בעונה שעברה הייתה כדי להגיע לפלייאוף. הדברים לא עבדו בצורה חלקה מההתחלה, אבל הצלחנו להתחבר כקבוצה, להישאר מאוחדים, לעבור בהצלחה את רכבת ההרים של העונה ולעשות התקדמות גדולה", שיתף אבדיה במסיבת העיתונאים על המסע שלו בדרך למעלה.

"הרבה שחקנים עשו קפיצת מדרגה, הצעירים התקדמו והוותיקים עזרו מאוד. לא ידעתי למה לצפות העונה, אבל ככל ששיחקתי איתם הבנתי שיש כאן משהו מיוחד. הגענו למקום השביעי בזכות הרבה מלחמה ותשוקה, ובכל משחק נתנו הכול. אני חושב שאחרי ההפסד לסן אנטוניו בסדרה, אף אחד מאיתנו לא הרגיש שהוא לא השאיר הכול על המגרש. עשינו את הכי טוב שיכולנו, ואני שמח מההתקדמות שלנו העונה".

אבדיה סיפר מה עזר לו להשתנות ולהשתפר: "הייתה לי שנה מצוינת. ידעתי למה אני מסוגל, אבל בכנות, אלה דברים שלא הייתי יכול לעשות בלי החברים לקבוצה וצוות האימון. כולם דחפו אותי להיות שחקן טוב יותר ואדם טוב יותר. הם סמכו עליי לאורך כל העונה, בניצחונות ובהפסדים. אני מרוצה מהתהליך שעברתי, אבל יודע שיש לי עוד המון דברים שאני יכול לשפר".

על המשך דרכו בפורטלנד וב-NBA, אמר אבדיה כי הוא מתכנן להמשיך ולהתחרות ברמות הגבוהות ביותר: "מעולם לא הייתי בפלייאוף ולא הייתה לי הזדמנות להוביל קבוצה, אבל אני אנושי, וגם אני רוצה להשתפר ולהיות תחרותי יותר. נהניתי מאוד ללמוד העונה, וצברתי ניסיון".

על החוויה כשחקן הישראלי הראשון אי פעם שנבחר לאירוע האולסטאר של ה-NBA, אמר אבדיה: "העונה למדתי שאין באמת גבול למה שאפשר להשיג. נהניתי, ולא כל כך חשבתי על מה יהיה בעוד חודש או חודשיים. בתחילת העונה ממש לא חשבתי על להיות אולסטאר, אלא על איך להיות הכי טוב במשחק הראשון של העונה. לא התרכזתי במספרים, בשאלה אם אבחר או לא ואם אהיה בפלייאוף, אלא בכל יום התרכזתי רק בלהיות הכי טוב ולעזור לקבוצה שלי.

"כשמסתכלים אחורה, עשיתי שנה מטורפת, אבל אני מרגיש שהשמיים הם הגבול ויש לי עוד המון לאן להשתפר ומה לחדד. אני מתרגש לקראת ההמשך, דברים הרבה יותר גדולים בדרך", אמר אבדיה.