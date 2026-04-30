מתוך האירוע בשנה שעברה מנהלת מערת המכפלה

אלפי בני ישיבות מהציונות הדתית צפויים להגיע ביום שני בערב למערת המכפלה להדלקה המרכזית המתקיימת במקום מדי שנה. האירוע נערך ביוזמת ארגון "הכנסת אורחים חברון" והמועצה הדתית קריית ארבע - חברון לרגל ל"ג בעומר.

האירועים יפתחו ביום שני, י"ז באייר, בשעה 21:00 בתפילת ערבית והתוועדות חסידית למרגלות המערה. במפגש ישתתפו רבנים וראשי ישיבות, והוא ילווה בנגינתה של להקת "אשירה".

בשעה 22:00 תתקיים ההדלקה המרכזית בראשות ראש ישיבת מרכז הרב, הרב יעקב שפירא, ורבה של קריית ארבע, הרב אברהם שוורץ. למעמד יצטרפו גם ראש ישיבת תורה בציון, הרב נחום נריה, ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'. המערה תהיה פתוחה עד לשעה 02:00.

ההערכות בקרב המארגנים היא כי אלפי הצעירים ימלאו את רחבת המערה כחלק מהמסורת השנתית של עולם הישיבות. האירוע צפוי להימשך אל תוך הלילה בלימוד ובשירה לכבוד התנא רבי שמעון בר יוחאי.