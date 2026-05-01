משפחה חדשה עברה להתגורר ב"קול מבשר" ללא קרדיט

משפחת שמלא ושני ילדיהם עברו להתגורר הערב (חמישי) בגבעת "קול מבשר" בבנימין, שם הצטרפו למשפחת נתנאל המתגוררת במקום כחודשיים.

משפחת שמלא החליטה לעזוב את ביתה המרווח ביישוב כוכב השחר במטרה לחזק את האחיזה בשטח וביצירת הרצף בין היישובים מכמש, כוכב יעקב ושער בנימין.

הנקודה הוקמה לפני כחצי שנה מערבית ליישוב מעלה מכמש ונקראת על שמו של מנחם מבשר מרקוביץ הי"ד, שנרצח בפיגוע דריסה.

כניסת המשפחה התאפשרה לאחר שלב התבססות ראשוני שכלל פריצת שבילים ובניית תשתיות בסיסיות במקום, המאויש כעת באופן קבוע על ידי שתי משפחות.

החיים בגבעה מתנהלים בתנאים מורכבים, כאשר התושבים מתמודדים עם היעדר קו מים סדיר והסתמכות על חשמל סולארי מועט שאינו מאפשר חימום מספק.

במעמד קביעת המזוזה השתתף רב היישוב כוכב יעקב, הרב אוריאל ספז, שנשא דברי חיזוק למשפחה ולפעילי המקום.

הרב התייחס למצוות יישוב הארץ וציין כי "בדיוק בחודש אייר, כשאנחנו לומדים את הרמב"ן המפורסם - שלא נעזבנה בידי זרים ולא בידי האומות, ולא תשב שממה, וכאן מתקיימים 2 הדברים. אנחנו כאן בארץ הברית, עם הברית, פורצי דרך, בע"ה כל עם ישראל ימשיך אחרינו".