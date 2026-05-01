אחרי שכשל שוב ושוב בניסיון לגרום להשעיית ישראל מכל פעילות ספורטיבית, הערב (חמישי) ג'יבריל רג'וב נחשף במערומיו.

היה זה כאשר רג'וב שישב בכלא הישראלי באשמת שותפות בפעילות טרור נגד ישראל ושוחרר בעסקת ג'יבריל ב-1985, סירב להצטלם עם ממלא מקום יו"ר ההתאחדות לכדורגל הישראלי, באסם סולימאן על אף בקשתו של נשיא פיפ"א אינפטינו.

רג'וב המשמש כיום כיו"ר התאחדות הכדורגל הערבית, פועל כבר זמן רב בניסיון לפגוע במדינת ישראל בכל דרך אפשרית, כאשר בעבר איים על ליאו מסי ונבחרת ארגנטינה בניסיון למנוע את הגעתם לקיים משחק ידידות בארץ ובכל קונגרס מחדש מעלה דרישה להשעיית ישראל מכל פעילות ספורטיבית.

גם הערב ציין רג'וב כי הוא לא מתכוון לעצור בניסיונותיו להצר את ישראל, כשאמר כי בכוונתו לעתור ל-CAS, בית הדין הבינלאומי לעינייני ספורט, נגד החלטת פיפ"א שלא לדון יותר בטענה על פעילות קבוצות ישראליות מעבר לקו הירוק.

נשיא פיפ"א, ארגון הכדורגל העולמי, אינפנטינו עוד ניסה להשכין שלום כשאמר: "בואו נעבוד ביחד וניתן תקווה לילדים של העולם", אך רג'וב אף סירב ללחוץ את ידו של נציג ההתאחדות הישראלית.

סולימאן, ממלא מקומו של יו"ר התאחדות הכדורגל הישראלית שינו זוארץ, נשא נאום מרשים ומרגש בו סיפר על השילוב בספורט הישראלי בין יהודים לערבים.

"שמי באסם סולימאן, יליד נצרת, ממלא מקום נשיא התאחדות הכדורגל של ישראל. אחי וחברי, שינו זוארץ, מינה אותי, ערבי ישראלי גאה, לראשונה אי פעם לתפקיד הכה נכבד, מתוך אמונה מלאה בשותפות, בשוויון וביכולת שלנו באמצעות המשחק לקדם עוד יותר דו קיום בחברה הישראלית".

על קונגרס פיפ"א העולמי, אמר סולימאן כי "הבמה הזאת מנוצלת לצערי יותר מדי פעמים לניגוח פוליטי במדינתי, בהתאחדות אותה אני מייצג ובחברה הישראלית שאני גאה להיות חלק ממנה. בבחירה בין לחבוט בחזרה, להאשים או לספר לכם על האופן בו הכדורגל, המשחק שכולנו אוהבים ומאמינים בו, משמש כלי מאחד, מקדם ומטפח - אני בוחר לעסוק בחיובי. בניצחון המשחק".

"אני מבקש לספר על נבחרות לאומיות בכל הגילים, נשים וגברים, שמורכבות מיהודים וערבים; על קפטן צ'רקסי לנבחרת הבוגרת; על אקדמיה לצעירים בני כל הדתות; על שופטי כדורגל מוסלמים; על דייני משמעת מהחברה הערבית; על חברי הנהלה; על בירם כיאל, ערבי מוסלמי שכיכב בפרמייר-ליג ובנבחרת הבוגרת והיום הוא סגן המנהל הטכני של הנבחרות הצעירות שלנו; על ענאן חלאיילי, שהוביל את נבחרת ישראלית לזכייה במדליית הארד במונדיאליטו ב-2023 בארגנטינה והפך לחלק משיר של זמר יהודי דתי בשם חנן בן ארי.

אנחנו מציינים יחד בנבחרות חגים יהודיים ועורכים קבלת שבת, מברכים אחד את האחר בחגים המוסלמים "עיד מובארכ", "רמדאן כרים"ו-"כול עם ואנתום בחיר".

בכל יום אנחנו שואלים את עצמנו מחדש מה עוד אפשר לעשות באמצעות משחק הכדורגל הנפלא כדי לקרב בין מי שחיים יחד מתוך בחירה ובין מי שמאמינים בכל לבם בזכות של כל בני האדם בכל מקום לחיות בשלום ובשותפות".

סולימאן סיפר על פרוייקט לאומי חדש אותו מובילה ההתאחדות לכדורגל, פרוייקט שמטרתו לבסס את הכדורגל עוד יותר כגורם שתורם ומחזק שותפות יהודית-ערבית בחברה הישראלית.

"אני גאה לספר על ענף שבו 33% מהקבוצות הן ערביות, כאשר שיעור הערבים בחברה הישראלית הוא 20%. שאר הקבוצות הן מעורבות".

"אנחנו מאמינים כי הכדורגל הוא גשר נפלא לחיבור בין יהודים לערבים. מקום בו לכל אחד יש הזדמנות שווה גם אם נקודה הפתיחה איננה כזאת. מקום בו אני מכיר את האחר, תלוי בו, הופך לשותף שלו, חוגג אתו ניצחונות ונתמך בו בהפסדים, מוצא אותו שותף אמיתי גם למאבק הבלתי מתפשר של כולנו בגילויי גזענות. על כר הדשא וביציע.

אני מספר לכם את כל זה מתוך אמונה מלאה, שהכדורגל יכול וצריך להיות אחד הגשרים המשמעותיים ביותר לעתיד המשותף שלנו. אני קורא לכל מי שנמצא כאן היום, לעזור לנו ליזום פרויקטים משותפים ויוזמות פורצות דרך שיוכיחו שאפשר אחרת.

"בכדורגל אין כניסה רק לפוליטיקה ולחרמות. על המגרש הזה כולם צריכים לשחק. ועדיף ביחד", אמר סולימאן וסיכם: "אנחנו, חברי פיפ"א, מלמדים את הילדים שלנו, את השחקנים הצעירים, בכל מקום ובכל שפה, שאין דבר שהוא בלתי אפשרי על כר הדשא. אנחנו יוצקים בהם ערכים של שוויון, אמונה, שלום וכבוד לאחר. אני מבקש מכל מי שיושב כאן היום לעשות כל שביכולתו כדי שהיד המושטת לשותפות מצד ההתאחדות הישראלית תמצא יד שתהיה מספיק אמיצה לצעוד איתה יחד לעבר ניצחון משותף".