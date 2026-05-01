רבבות משתתפים ביממה האחרונה בהילולת רבי מאיר בעל הנס בטבריה ללא הגבלות חרף המצב הביטחוני. יעקב כהן, פרויקטור ההילולה, משוחח עם ערוץ 7 על ההכנות הארוכות לרגע השיא.

"עם ישראל מגיע לפה בהמוניו, מגיע להתפלל. כפי שכולנו יודעים, כל אחד מסתובב עם איזושהי חבילה מסוימת על הגב, ובאים לפה, כל אחד פורק אותה בצורה כזו או אחרת. משנה לשנה אנחנו הולכים ולוקחים צעד קדימה והכל גדל באופן משמעותי", מסביר כהן.

הוא מציין כי ההצלחה של אירוע בסדר גודל כזה היא תוצאה של עבודת מטה סיזיפית ותכנון מדוקדק. כהן מבקש להדגיש את המערך הלוגיסטי והביטחוני שנבנה בשטח. "אנחנו נמצאים פה כבר למעלה מחודשיים כדי לדאוג שכל המתפללים באים בבטחה וחוזרים הביתה בבטחה. השקענו פה את כל הכוח כדי שהכל יהיה על הצד הטוב ביותר".

סיור קצר במתחם מגלה את היקף ההשקעה: תשתיות חדשות, הסדרי בטיחות קפדניים ובנייה מחודשת של חלקים מהמתחם כדי לאפשר זרימה בטוחה של רבבות האנשים. "היו הרבה חששו עקב המצב הביטחוני אבל ברוך השם ההילולה התנהלה כסדרה".

לסיום, כשהוא מתבקש להעביר מסר אחד לעם ישראל בתקופה הסוערת הזו, הפרויקטור לא מהסס לרגע. מבחינתו, המראה שנשקף מחוץ ללשכתו בטבריה הוא התשובה לכל האתגרים. "חייבים אחדות. תראו את כל עם ישראל כאן - אשכנזים, ספרדים, דתיים וחילונים, כולם כאיש אחד. האחדות מנצחת".

מוזמנים לשלוח עכשיו שמות לתפילה בציון ר' מאיר בעל הנס >>>