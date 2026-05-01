ארגון הטרור חיזבאללה מצליח להתעצם בתחום הכטב"מים והרחפנים למרות לחץ כבד על נתיבי האספקה שלו.

על פי דיווחים בכלי תקשורת המזוהים עם הארגון, בחודשים האחרונים נצבר מלאי "משמעותי וגדול" של רחפני נפץ וצילום. הצטיידות זו מתרחשת על אף חסימת ציר ההברחות היבשתי מסוריה בעקבות נפילת משטר אסד, והפסקת הרכבת האווירית מאיראן.

הצלחת הארגון לצבור אלפי כלים מעוררת דאגה, במיוחד לאור העובדה ששלטונות לבנון הצליחו להחרים רק משאית אחת של רחפנים מאז יוני האחרון. האיום כבר גובה מחירים כבדים: מאז חידוש הלחימה, נהרגו שלושה לוחמי צה"ל מפגיעות רחפני נפץ בדרום לבנון.

בלוג המודיעין "אינטלי טיימס" חשף אמש פרטים חדשים על חיסול ממוקד שאירע לפני כחודש דרומית לביירות. המחבל שחוסל, מוחמד שיהאב, הוצג רשמית כצלם ובמאי לבנוני מוערך שהתמחה בשימוש ברחפנים לצרכים אמנותיים ואף עבד עם צבא לבנון.

אלא שמתחת למעטה האזרחי הסתתרה פעילות טרור עניפה. שיהאב תועד בחודשים האחרונים בסין, שם רכש מומחיות ורכש רחפנים מהסוג שחיזבאללה מפעיל נגד כוחות צה"ל.

על פי החשד, הוא היווה גורם מרכזי בשרשרת הייבוא של רחפנים אזרחיים שהוסבו לשימוש צבאי קטלני והיה מקורב לגורמים בחיזבאללה.