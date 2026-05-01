סקר שערך מכון "לזר מחקרים" עבור העיתון "מעריב" מעלה כי גוש מתנגדי נתניהו לא מצליח להגיע לרוב של 61 מנדטים ולהרכיב ממשלה ללא הישענות על המפלגות הערביות.

לו היו הבחירות נערכות כיום, על פי הסקר, היתה מפלגת "ביחד" של בנט ולפיד מקבלת 28 מנדטים, הליכוד 26, ישר! בראשות איזנקוט 14, הדמוקרטים 10, עוצמה יהודית 9, ישראל ביתנו 8, ש"ס 8, יהדות התורה 7, חד"ש-תע"ל 5 ורע"מ 5.

מפלגות הציונות הדתית, כחול לבן, המילואימניקים ובל"ד אינן עוברות את אחוז החסימה.

במצב כזה לגוש האופוזיציה יש 60 מנדטים, לגוש הימין 50 והמפלגות הערביות עם 10 מנדטים.

בתרחיש נוסף, נבדקה השפעת מפלגת ימין ממלכתי חדשה בראשות יוצאי הליכוד, בהם יולי אדלשטיין, משה כחלון וגלעד ארדן. מפלגה כזו מקבלת ארבעה מנדטים.

במצב כזה מפלגת "ביחד" מקבלת 27 מנדטים, הליכוד 24, ישר! 14, הדמוקרטים 10, עוצמה יהודית 8, ישראל ביתנו 8, ש"ס 8, יהדות התורה 7, חד"ש-תע"ל 5 ורע"ם 5 ומפלגת ימין חדשה 4. גוש האופוזיציה יורד ל-59 מנדטים וגוש הימין עולה ל-51.