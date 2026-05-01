עליית מדרגה משמעותית ביחסים הביטחוניים בין ישראל לאיחוד האמירויות. העיתון ה"פייננשל טיימס" חשף כי ישראל העבירה לאבו דאבי את מערכת ההגנה האווירית פורצת הדרך "מגן אור", המבוססת על טכנולוגיית לייזר להשמדת רקטות וכטב"מים.

המהלך נועד לספק מענה לאיום הגובר מצד איראן, שמפעילה נחילי כטב"מים וטילים נגד מדינות המפרץ.

הצורך במערכת הלייזר הפך לקריטי במיוחד בשל העלות הגבוהה של המיירטים המסורתיים, שעלותם נאמדת במיליוני דולרים לכל שיגור, לעומת הלייזר שמציע הגנה בעלות אפסית כמעט לכל יירוט.

על פי מקורות המעורבים בנושא, הפריסה כוללת מספר שכבות הגנה טכנולוגיות המשלבות את מערכת "מגן אור" בגרסה שכבר הופעלה השנה מבצעית בגבול הצפון, לצד מערכת "Spectro" של חברת אלביט המאפשרת זיהוי כטב"מים ממרחק של עד 20 קילומטרים.

בנוסף, דווח כי נפרסו סוללות "כיפת ברזל" ונשלחו עשרות אנשי צבא ויעוץ ישראלים כדי לסייע בהפעלה ובתחזוקה של הציוד המתקדם על אדמת המפרץ.

בעוד שמשרד הביטחון והחברות הביטחוניות רפאל ואלביט סירבו להגיב רשמית, גורמים באזור מציינים כי הצעד מחזק את הברית האסטרטגית בין המדינות.