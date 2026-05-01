יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, התראיין לערוץ 7 במהלך הליכודיאדה באילת והתייחס לאירוע, למערכת הבחירות, לחוק הגיוס ולדיונים ביטחוניים.

בדבריו הדגיש את אופיו של האירוע ואת הקשר הישיר בין הבוחרים למפלגת השלטון.

ביסמוט אמר כי "חגיגה, חגיגה דמוקרטית, חגיגה של אינטראקציה אמיתית בין בוחרים לבין מפלגת שלטון - זה הדבר המקסים, הדבר האמיתי, ואגב תסתכל מסביב ותראה כמה מגוחך שאומרים שהמפלגה הזו סכנה לדמוקרטיה, היא הדמוקרטיה". הוא הוסיף כי מדובר במפגש שממחיש את פעילות המפלגה בשטח.

בהמשך התייחס לחוק הגיוס ואמר כי "אני חדש בפוליטיקה ואני באתי להביא חוק גיוס ואני מאמין בו ואני אוהב את החוק הזה". לדבריו, "למה אני אוהב את החוק הזה? כי החוק הזה הוא האיזון הנכון והוא גם מוביל אותך לגיוס אמיתי".

ביסמוט הוסיף והתייחס לעבר, "אז למה לא היה חוק גיוס כל השנים? אני יודע, בנט יגיד כמובן שהיה 7 באוקטובר, אז השאלה שלי היא כזו - היה שלום קודם לכן? היינו שווייץ? לא היו מלחמות? אז הוא זה שלא פעל, הוא זה שלא גייס, אז הוא גם אחראי, אם כך".

בהתייחס להמשך קידום החוק אמר כי "כרגע אנחנו פה בליכודיאדה וחוגגים את הדמוקרטיה. אני באתי כדי להעביר את חוק הגיוס ואני מאמין בו. חוק שמביא חיילים לצבא והצבא צריך חיילים". הוא הוסיף כי "ראית את כל אותם אלה שהכשילו את החוק? אתם כבר גאים בהכשלת החוק? בינתיים מה השגתם? ולכן אני אמשיך לפעול, לעשות טוב לצבא, טוב ללומדי התורה וטוב לעם ישראל".

לסיום התייחס לדיונים החסויים בוועדה בראשותו והאם יצאנו מהקונספציה והוא מקבל תשובות מניחות את הדעת מהדרג המדיני והביטחוני, "בגלל שהדיונים חסויים אני לא אפרט, אבל בדיון האחרון היו לי שאלות, והתשובות לא היו מניחות את הדעת, אז אני חוזר שוב ומקיים דיונים נוספים". לדבריו, "מה שהיה לא יהיה, מטרות משיגים, לא משאירים שום דבר באוויר או מאחור ולכן ועדת החוץ והביטחון היא המפקחת כדי לוודא שהכל מושג והכל טוב".