רבה של פתח תקווה על רצח בנימין זלקה ללא קרדיט

ערב שבת פרשת "אמור", פרסם רבה של פתח תקווה, הרב מיכה הלוי, דברי חיזוק והתעוררות בעקבות הרצח המזעזע של הנער תושב העיר, ימנו בנימין זלקה ז"ל.

בדבריו שרטט הרב קו ישיר בין פרשת השבוע וספירת העומר לבין הצורך הדחוף בשינוי שורשי בחינוך הדור הצעיר, תוך התמקדות באחריות המבוגרים כלפי הצעירים.

הרב פתח בפירוש רש"י לפרשה, "אמור ואמרת - להזהיר גדולים על הקטנים". וציין כי הציווי המוטל על הכהנים לשמור על טהרה הוא למעשה קריאה לדור המבוגר לקחת אחריות על חינוך הצעירים ולגדל אותם בתוך עולם של טהרה.

"אנחנו סופרים את העומר לקראת מתן תורה כדי להתמלא במידות טובות", הסביר הרב. "חז"ל אמרו 'לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן'. המן ירד במידה שווה לכל נפש - עשירית האיפה לכל גולגולת - כדי ללמד אותנו לחיות ללא תחרות".

בהתייחסו לרצח הנער ימנו ז"ל, הדגיש כי הפתרון אינו נמצא באמצעים טכניים בלבד: "אי אפשר שלא להיות מזועזעים מהרצח של נער מלא תום וטוהר. אבל צריך להבין שתיקון הדבר לא יהיה באכיפה משטרתית בלבד או בשימת שומר על כל קניון כדי שלא יכניסו סכינים".

הרב הציב שאלה נוקבת לחברה הישראלית: "למה נערים הולכים עם סכינים? האם אנחנו לא מחנכים לתחרות? חינוך להישגיות ולתחרות סותר חינוך למידות. כשכל החברה בנויה על כך שלי יהיה יותר ממך, זה מפתח קנאה ותאווה, וגורם לנו לחשוב שהכל תלוי בנו ולא בקדוש ברוך הוא".

לדברי הרב, המקרה המזעזע חייב להוביל לשינוי עמוק במידות: הסתפקות במועט: לחיות כ"אוכלי המן" המסתפקים במידה המיועדת להם ללא רצון לצבור לאחר. עין טובה: לחנך להסתכל במעלת החבר ובחיסרון העצמי. דחיית סיפוקים: לא למלא בכל רגע את התאווה, אלא להשתמש בנטייה לתחרות ל'קנאת סופרים' בלבד.

את דבריו חתם הרב בתפילה כי לזכרו של ימנו ז"ל, תתחזק בעיר ובכלל ישראל אהבת האחים והשמחה בהצלחתו של השני. "כך נהיה מוכנים לקבל את התורה בחג השבועות הבא עלינו לטובה".