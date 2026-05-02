בין הרבבות שהשתתפו בהילולת רבי מאיר בעל הנס פגש ערוץ 7 את יוסי נבעה, ראש העיר, שלא מסתיר את התרגשותו מהמעמד.

"זה אחד הימים המרגשים ביותר בשנה לטבריה. יום מסוגל וחשוב ואנחנו שמחים שזה קורה. אלפים מגיעים לכאן ונמשיך במסורת הזו", אומר נבעה.

ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) מסביר מדוע יש תחושה שיותר אנשים משתתפים בהילולה. "מי שמכיר ונמצא בשטח, מאז השבעה באוקטובר, עם ישראל מחובר יותר לשורשים, למסורת ולאבות הקדושים. מבינים שהחיבור שלנו לאבותינו זה הטאבו האמיתי שלנו בארץ ישראל".

יהודה אבידן, מנכ"ל המשרד לשירותי דת, הוסיף "הסיפור הגדול ביותר הוא שאנשים יוכלו להגיע בבטחה וכולם יוכלו להתפלל כאן. זו השנה השלישית שלקחנו את זה על עצמנו ונעשה יותר ויותר כדי שאנשים יכירו את גודל המקום והחשיבות שלו.

הרב קלמן בר, הרב הראשי לישראל, הדגיש "אנחנו רואים את עם ישראל בא להתפלל לקב"ה שישפיע עלינו שפע ניסים וימשיך את הגאולה שלנו.

רפאל טרבלסי, חבר מועצת העיר טבריה, סיכם "כולנו מתפללים לשלום המדינה, לשלום חיילינו, ובזכות רבי מאיר בעל הנס, חיילי צה"ל ינצחו את המלחמה בכל מקום ובכל זמן".

