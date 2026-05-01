התביעה בארצות הברית הגישה ראיות חדשות בתיק הירי שהתרחש באירוע כתבי הבית הלבן בוושינגטון.

הראיות כוללות סרטוני אבטחה המציגים את החשוד, קול תומאס אלן, כשהוא חודר למבנה דרך דלת צדדית המובילה למסדרון נקודת הבידוק הביטחוני.

בתיעוד ניתן לראות כי רגעים ספורים לאחר כניסתו של אלן, שוטר וכלבו ניגשים לדלת ועומדים בסמוך אליה למשך כ-12 שניות.

מיד לאחר שהשוטר פונה מהמקום, אלן נראה מסתער בריצה עם נשק בידו לכיוון הכניסה לאירוע, בזמן שעשרה אנשי אבטחה עומדים בסמוך.

אחד מאנשי האבטחה נראה קולט את המתרחש בתוך שנייה אחת, שולף את נשקו ופותח באש לעבר אלן שחולף על פניו. שאר אנשי האבטחה, לצד כוחות נוספים שהצטרפו לזירה, נראים שולפים נשקים ורצים לכיוון שאליו נמלט החשוד.

במהלך התיעוד ניתן להבחין בפגיעה באחד מאנשי השירות החשאי שהיה מעורב באירוע. סרטון נוסף שהוגש כראיה מציג את אלן כשהוא מסתובב במסדרונות בית המלון באופן חופשי קודם להסתערות.