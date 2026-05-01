גבר כבן 50 נפצע היום (שישי) באורח בינוני לאחר שפגע עם מצנח רחיפה בכבלי חשמל בסמוך ליישוב ספיר. כתוצאה מהפגיעה, הצנחן נחבל והתחשמל בעודו לכוד על הכבלים בגובה.

חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה העניקו לפצוע טיפול רפואי ראשוני בשיתוף עם כוחות הכיבוי.

לאחר חילוצו מהכבלים, הוא פונה במסוק מד"א-הצלה אייר לבית החולים סורוקה כשהוא סובל מחבלות ומסימני התחשמלות.

חובש מד"א גלעד דותן תיאר את רגעי החילוץ המורכבים ואמר, "ראינו גבר בשנות ה-50 לחייו כשהוא תקוע על כבלי החשמל, בהכרה, לאחר שפגע בהם עם מצנח רחיפה, נחבל והתחשמל". דותן הוסיף כי עלה יחד עם כוחות הכיבוי על מנוף כדי להעניק לצנחן טיפול רפואי בעודו לכוד.

במד"א ציינו כי מצבו של הפצוע הוגדר בינוני במהלך הפינוי המוסק לבית החולים. כוחות הכיבוי וההצלה פעלו בזירה כדי להבטיח את ניתוק זרם החשמל ואת בטיחות פעולות החילוץ מהכבלים.