מנכ"ל משרד ירושלים שמעון אלבוים, האחראי על הילולת הרשב"י במירון, שלח אמש מכתב חריף למנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן, בו הוא מאשים את המשרד בסירוב להפעיל את מערך ההסעות הנדרש ל"ג בעומר - ומודיע כי בהיעדר פתרון, ההילולא לא תתקיים השנה.

"בתיאום עם השר האחראי, ד"ר שלמה קרעי", פתח אלבוים, "ולאחר שהתברר כי משרד התחבורה אינו מפעיל את מערך התחבורה הנדרש בהתאם להחלטת הממשלה, החוק והמתווה שאושר, אבקש להבהיר כדלקמן: בהתאם להוראות חוק להסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי, נקבע כי ההגעה למתחם מירון בזמן ההילולה תתאפשר באמצעות תחבורה ציבורית ייעודית וכרטיסי נסיעה ייעודיים בלבד. הוראה זו מהווה תנאי יסוד לקיום מתווה כניסה מבוקר ומוגבל בהתאם להנחיות פיקוד העורף".

אלבוים הדגיש כי המתווה המצומצם להפעלת ההילולה אושר על ידי כלל גורמי הביטחון, והוא מבוסס על ויסות תנועת קהל תוך שליטה במספר השוהים בכל רגע נתון.

"אי הפעלה של מערך התחבורה בהתאם למתווה המאושר אינה מאפשרת יישום של מנגנון זה. משמעות הדבר היא פגיעה ישירה ביכולת ליישם את המתווה התואם את הנחיות פיקוד העורף. במצב זה צפויות להיווצר הפרות סדר משמעותיות, עומסים חריגים, הגעה בלתי מבוקרת של קהל, וסיכון ממשי להתפתחות מצבי דוחק ועימותים עם כוחות האכיפה".

אלבוים סיכם את מכתבו בהודעה חריגה: "לפיכך, בשל כך שמשרד התחבורה אינו מתכוון לממש את חלקו בהפעלת המתווה המאושר, לא ניתן לקיים את הילולת רשב"י במירון באופן בטוח. בנסיבות אלה, ובצער רב, אנו ניאלצים להודיע כי בשנת תשפ"ו-2026 לא יתקיימו כלל אירועי הילולת ל"ג בעומר במירון. יובהר כי האחריות לכל ההשלכות הנובעות מכך, לרבות סיכונים לשלום הציבור, עומסים, הפרות סדר וסיכון לחיי אדם, תחול על משרד התחבורה".