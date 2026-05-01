בעוד ארבעה ימים יחול ל"ג בעומר - יום הסתלקותו של רבי שמעון בר יוחאי מגדולי חכמי ישראל בכל הדורות, מתלמידיו של רבי עקיבא ומרבותיו של רבי יהודה הנשיא.

להילולא לזכרו של רשב"י בל"ג בעומר, מקורות קדומים רבי שנים, גם בתורת הסוד. קשר נשמתי עמוק, דחף ודוחף רבים להגיע לקברו של רשב"י במירון, להתחבר לנשמתו ולהתעלות להיות טובים יותר.

יחד עם זאת, בעוד 10 ימים, נלמד בדף היומי במסכת חולין דף י, "חמירא סכנתא מאיסורא. חז"ל לימדונו שחמורה הסכנה לחיים מאיסורי תורה. בשביל להישמר מסכנת החיים ואפילו בספק פיקוח נפש, חז"ל התירו לעבור אפילו על איסורי תורה, כגון חילול שבת ועוד.

כאשר טילים ורחפני נפץ נורים מלבנון ומסכנים חיי אזרחים וחיילים בצפון ורק אתמול הייתה פגיעה בסביבות מירון, חמורה הסכנה מכל מנהג וקשר נשמתי והשפעת אורו של רשב"י.

מבקש לקרוא לרבנים הראשיים ולרבנים בכל קהילה ובית מדרש, לקרוא לשומעי ליקחם, שלא לעלות השנה להילולא במירון.

מבקש לחזק את אלוף פיקוד העורף ואת מפכ"ל המשטרה, שיקבלו החלטה על סגירת הר מירון ולא יאפשרו השנה, את קיום ההילולא בריבוי המשתתפים במירון.

לכל היותר יאפשרו הדלקה מצומצמת של עד עשרות משתתפים, בגבולות יכולת ההתמגנות המיידית וזמן ההתראה מהאיומים הביטחוניים במירון הרחוקה כ 10 ק"מ מגבול הלבנון.

אנחנו בעת מלחמה והסלמת המלחמה יכולה גם היא לפרוץ ללא התראה מקדימה, בלא שתהיה אפשרות סבירה לפינוי בטוח, של עשרות אלפי איש מהר מירון.

הקריאה וההחלטה חייבת להתקבל כבר כעת : לבטל את ההילולא במירון ולפזר את האלפים שכבר נמצאים שם, משום שהיכולת להגן על חייהם בהינתן איום, אינה סבירה.

רשב"י לא ישמח שיהודים יפגעו בגללו במירון. איננו זקוקים לאסון מירון 2.

סיפור מרגש, אותו שמעתי היום מרבה של צפת הרב שמואל אליהו, שסיפר על אביו הגדול- הראשון לציון מו"ר הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שהיה עולה מילדותו, שנה בשנה בל"ג בעומר למירון. בשנת תשכ"ז, ל"ג בעומר נפל בימי ההמתנה המתוחים מאד, לקראת מלחמת ששת הימים.

הרב מרדכי אליהו החליט שבשנה זו לא נכון לעלות למירון והוא נסע לשטחי הכינוס של החיילים לקראת המלחמה, שם אמר להם שהשנה, נשמתו של רשב"י, נמצאת עם החיילים בשטחי הכינוס לחזקם בהכנות למלחמה ולכן בחר בל"ג בעומר של אותה שנה, לפגוש את רשב"י בשטחי הכינוס, עם החיילים הנערכים למלחמה.

אסור שלחצים מצדדים שונים לא רציונליים, יעקמו החלטות מקצועיות של הגורמים האחראים לביטחון ושמירת חיי אזרחי ישראל, בין אם זה בתל אביב, במירון ובכל מקום בו יש סכנת חיים לאזרחי ישראל.

רבי שמעון בר יוחאי, לא היה רוצה שיהודים יפגעו בגללו, לא באסון מירון 1 ולא ח"ו, באסון נוסף במירון.

השנה, אמר הרב שמואל אליהו, נדליק נר לזכרו של רשב"י בבית, נלמד מתורתו ועוד נעלה למירון שנים רבות, לאחר שנשמיד את אויבנו מסביב ותשכון הארץ בטח, בע"ה.

הכותב הוא אל"מ במיל' וחבר כנסת לשעבר