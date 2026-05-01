סיירת צנחנים הובילה את הכניסה הראשונה של כוחות הצנחנים לדרום לבנון במסגרת מבצע 'שאגת הארי'.

צוותי הרחפנים של היחידה התמקמו באזור בינת ג'בייל יחד עם כוחות האיסוף המסורתיים כדי לבנות תמונת מצב מודיעינית ולסגור מעגלי אש על תשתיות חיזבאללה במרחב.

בשלב הראשון של הפעילות הופעלו רחפנים תוקפים, מתאבדים ומטילי חימוש שזיהו 15 מחבלים חמושים עליהם נסגר מעגל אש מהיר.

סמל ר', לוחם בצוות הרחפנים, הסביר בראיון לאתר צה"ל כי "כל אחד מאלה שזיהיתי שווה להיתקלות אחת פחות לצוותים הפועלים באזור".

בשלב השני התמקד הכוח בהקרסת איתורים חשודים באמצעות רחפני משא גדולים שנשאו מאות קילוגרמים של חבלה. המשימה המרכזית שהוטלה על הצוות הייתה השמדת מרחב ה'קסבה', אזור צפוף במיוחד שהקשה על תנועת כוחות רגליים ודרש פתרונות אוויריים יצירתיים.

השימוש ברחפנים אפשר שליטה אווירית וסנכרון מירבי בין הפלגות השונות, תוך צמצום משמעותי של הסיכון לכוחותינו.

"לא היה ניתן להכניס לשם כוחות רגליים, בגלל שזה אזור צפוף במיוחד שמקשה על תנועה, לכן באנו לידי ביטוי בצורה מאוד חזקה", הסביר סמל ר'. היתרון האווירי של האזור סיפק ללוחמים שליטה שלא הייתה מתאפשרת בדרך אחרת, וכך המשימה הושלמה בהצלחה.

לדבריו, "הייעוד של כל פלגה בלט בפעילות הזאת. בין אם בחשיפה והתקיפה, הפשיטות, או בחבלה, הכול עבד בסנכרון מירבי - תוך סיכון מינימלי של כוחותינו בזכות השימוש ברחפנים".

לקראת סיום הפעילות זוהה שינוי בדפוסי הפעולה של מחבלי חיזבאללה, שהחלו לסגת ממרחב העיר ולהתפזר לאחר שצה"ל ביצע מארבים ממוקדים על חוליותיהם.

במקביל לפעילות הסיירת, לוחמי פלוגת ההנדסה והחבלה (פלחה"ן) פעלו בגזרה בתנאי מזג אוויר מורכבים תחת גשם שוטף.

הלוחמים שיתפו ברגע של הפוגה כאשר קיבלו חבילות מזון מהארץ ובהן מכתב מילד קטן שביקש להודות להם על השמירה על המדינה. אחד הלוחמים התקשר למספר שצורף למכתב ושוחח עם הילד, "זה באמת היה רגע מתוק שחימם את הלב", נזכרו לוחמי פלוגת ההנדסה.