כדורגלן העבר שלמה קירט הלך לעולמו בנסיבות טראגיות אמש (חמישי) בגיל 72 לאחר שנפגע מרכבת חולפת דרומית לרחובות.

קירט נהרג במקום כתוצאה מהפגיעה הקשה. מתנדבי זק"א מרחב שפלה הגיעו לזירה ופעלו בטיפול בכבוד המת ובאיסוף ממצאים לאורך מסילות הרכבת.

קירט, יליד שכונת שעריים ברחובות, החל את דרכו המקצועית במכבי שעריים ושיחק לאורך הקריירה במועדונים בולטים בהם בית"ר ירושלים, בני יהודה ומכבי תל אביב.

במהלך הקריירה זכה פעמיים בגביע המדינה, פעם אחת עם בית"ר ירושלים ופעם נוספת עם בני יהודה תל אביב. בעמדת הבלם רשם קירט 24 הופעות במדי נבחרת ישראל, וייצג את המדינה בטורניר הקדם אולימפי ובמוקדמות המונדיאל.

בשלהי הקריירה המקצועית שלו חזר קירט בתשובה והמשיך להתמיד באורח חיים דתי גם לאחר פרישתו מעולם הכדורגל בגיל 43.

הוא הותיר אחריו שמונה ילדים, כאשר אחד מבניו, כפיר, משמש כיום כמנהלה של קבוצת נעוריו מכבי שעריים. בעונתו האחרונה כשחקן פעיל, זכה קירט לשתף פעולה עם בנו כפיר על המגרש במדי הקבוצה.

מפקד זק"א אשקלון, הרב מאיר בוסקילה, והמתנדב אלי לנדאו, תיארו את הפעילות המורכבת לאחר התאונה. "הוזעקנו למתחם הרכבת באשקלון כדי להשלים את משימת כבוד המת שהחלה על המסילות ברחובות. סרקנו את הרכבת בחרדת קודש ובמסירות, ופעלנו לאיסוף הממצאים מתוך מחויבות מלאה לכבוד המת, כדי להביאם לקבורה כדת וכדין".