כוחות המנהל האזרחי ביצעו השבוע פעילות אכיפה ממוקדת בכניסה לעיר אריאל, במסגרתה נהרסו מספר חנויות ומבני מסחר פלסטיניים.

המבנים הוקמו ללא היתר ובניגוד לחוק על שטחי C. המבצע נערך כחלק מהמאבק המתמשך בהשתלטות הערבית הבלתי חוקית על שטחי יהודה ושומרון.

הריסת המבנים בוצעה בהתאם למדיניות שמוביל השר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ'. המדיניות נועדה לחזק את המשילות הישראלית בשטח ולבלום ניסיונות לקבוע עובדות בשטח באופן חד-צדדי. השר הבהיר כי מדינת ישראל לא תאפשר השתלטות לא חוקית על המרחב.

השר סמוטריץ' בירך על ביצוע ההריסות וציין כי המהלך הוא חלק משינוי רחב יותר ביהודה ושומרון. "כחלק מהמהפכה הכוללת שאנחנו עושים ביו"ש אנחנו מפעילים אכיפה נחושה כנגד הבנייה הבלתי חוקית", מסר השר בעקבות הפעילות.

בהתייחסו לתוכניות הרשות הפלסטינית, הוסיף השר כי "ימי ההשתלטות הערבית על השטחים במסגרת 'תוכנית פיאד' נגמרו". לדבריו, מערכת האכיפה תמשיך לפעול בכל מקום בו ינסו לקבוע עובדות בשטח.

במקביל לפעולות האכיפה, הזכיר השר את פיתוח ההתיישבות באזור. "רק השבוע הנחנו אבן פינה לשכונה חדשה של 12,000 יח"ד באריאל", ציין סמוטריץ'. הוא הדגיש כי הפעילות המשולבת נועדה להבטיח ששטחי המולדת יישארו בידיים ישראליות.