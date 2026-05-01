נועם בתן דקות לפני ההמראה אסיף לנקרי

נועם בתן, נציג ישראל לאירוויזיון, נחת היום (שישי) בווינה לקראת השתתפותו בתחרות השירה הבינלאומית.

בתן צפוי להתחרות בחצי הגמר הראשון של האירוויזיון, שייערך בבירת אוסטריה ב-12 במאי.

לפני המראתו מהארץ, שיתף בתן בתחושותיו וביקש להודות לציבור הישראלי על התמיכה הרחבה לה זכה בתקופה האחרונה. "אני רוצה קודם כל להגיד תודה רבה לכל עם ישראל, תודה רבה לכם על האהבה שלכם", אמר הזמר בטרם עלייתו למטוס.

הוא הוסיף: "בחודשים האחרונים הרגשתי הכי הרבה אהבה שהרגשתי בחיים שלי. אני מרגיש שאני יוצא מפה עם הגב הכי גדול והכי חזק שיש. אני גאה לייצג את המדינה שלנו".

הוא סיכם את דבריו בהבטחה להשקיע את מרב המאמצים על הבימה הבינלאומית למען הצלחת המשלחת: "אני מבטיח שאני אעשה הכל כדי שזה יקרה בצורה הכי טובה שיש. עם ישראל חי".