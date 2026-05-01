השחתת תפילין בחווה ללא קרדיט

כוחות מג"ב והמנהל האזרחי פשטו הלילה (שישי) על חוות כוכב יהודה הממוקמת בגוש עציון.

במהלך הפעילות החריבו הכוחות את מבני המגורים במקום, החרימו ספרי קודש והשחיתו ציוד רב שהיה בשטח. בחודשים האחרונים ניסו כוחות הביטחון לפנות את החווה מספר פעמים, אך בכל פעם התושבים שבו לבנות מחדש את המבנים.

עם עזיבת הכוחות, שבו תושבי החווה למקום והבחינו בנזקים כבדים שנגרמו לרכושם האישי. לטענתם, שופל של המנהל האזרחי השחית זוג תפילין של אחד התושבים, כאשר בית התפילין של ראש נחצה לשניים ותפילין של יד ניזוקו אף הם.

"אלו מראות שמזעזעים כל נפש יהודית וזכורים מתקופות אפלות", הגיבו בחווה לאירוע השחתת תשמישי הקדושה.

בחווה הדגישו את חשיבותה האסטרטגית של הנקודה, המייצרת רצף יהודי בין היישובים אפרת ותקוע ומחברת את מרכז גוש עציון למזרחו.

לטענת התושבים, ללא נוכחות יהודית במרחב יתבסס במהירות גוש ערבי עוין שיהווה תשתית למדינה פלסטינית. "אנו נמשיך להיאחז בארץ אבותינו ולשמור עליה בכל דרך", סיכמו אנשי החווה.