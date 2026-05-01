חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר זאב אלקין, שוחח עם ערוץ 7 בליכודיאדה על מצב המערכה בלבנון ובאיראן.

לדבריו, למרות התחושה של "מלחמה על מלא", יש להבין את האסטרטגיה הישראלית בשטח. "צה"ל כרגע מנקה ברצועת הביטחון שהוא תפס, את כל התשתיות הצבאיות של חיזבאללה, שביישובים ליד הגבול שלנו - זה בערך בכל בית", הוא מסביר. "הוא מוחק אותן, כדי שהם לא יוכלו לשמש את אנשי חיזבאללה לעתיד. זה אירוע דרמטי לחיזבאללה, כי המשמעות שלא יהיה לטרוריסטים לאן לחזור. לכן חיזבאללה מחפש כל דרך לפגוע בחיילי צה"ל שלנו שפועלים שם וגם בנו בתוך המדינה, כי הוא מבין שאם נמשיך הוא לא יוכל אפילו לחלום בעתיד לחזור לשם ולאיים עלינו".

כשנשאל על מידת החופש שמעניקה ארצות הברית לישראל, אלקין מדגיש את המורכבות שבניהול מערכת יחסים עם המעצמה הגדולה בעולם. "אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם האמריקאים בשיח מאוד צפוף וצמוד. יש פה שותף, הוא מכבד אותך והולך איתך להרבה מאוד דברים. אתה מכבד אותו ולפעמים צריך קצת סבלנות ואורך רוח כדי להגיע לנקודה ששני הצדדים מסכימים להגיע".

הוא מבקש מהציבור להסתכל על "התמונה הגדולה" ולהשוות את המציאות הנוכחית לזו שהייתה לפני שנים ספורות. הוא מזכיר כיצד בדיונים סגורים בעבר תוארה מלחמה מול חיזבאללה כקטסטרופה לאומי. "לפני שלוש שנים, בכל הדיונים בקבינט ובוועדת חוץ וביטחון, אמרו שבמלחמה עם חיזבאללה - אלפי טילים יפלו במדינת ישראל, יהיו אלפי הרוגים, ובניינים גדולים ייפלו בתל אביב. איפה זה ואיפה אנחנו היום? זו מציאות אחרת לגמרי".

לדידו, השינוי נובע מהעוצמה הצבאית שהופעלה. "למה בלבנון היום בכלל מעזים לדבר על פירוק חיזבאללה מנשקו? לא בגלל שהם שתו מיץ אומץ, אלא בגלל המכות שצה"ל נתן לחיזבאללה בשנים האלה".

הזירה האיראנית, לפי אלקין, היא המקום בו הושגו ההישגים המשמעותיים ביותר, גם אם הם אינם גלויים לעין בכל רגע. "אם לא הפעולות שהממשלה הזאת עשתה בשנה האחרונה, היינו היום עם איראן גרעינית", הוא קובע נחרצות. "התוכנית שלהם הייתה שכבר השנה הם היו צריכים להיות עם 5,000 טילים, ובשנה הבאה עם 10,000 טילים בליסטיים, וגרעין. הכל נעצר. זה לא אומר שהם לא יכולים לנסות לשקם, אבל במקום להיות היום עם פצצה גרעינית, הם עפו אחורה כמה שנים טובות".

באשר לעתיד, אלקין מצביע על המצור הכלכלי והימי שהאמריקאים מפעילים כאפקטיבי ביותר. "עוד קצת מצור כזה ותעשיית הנפט האיראנית תיפגע מאוד. כמובן שבמידה ותתקבל החלטה משותפת של האמריקאים ושלנו שחוזרים לפעילות צבאית, נדע לעשות את זה".

נושא רגיש שעלה בראיון הוא ההגבלות על העלייה למירון בל"ג בעומר, שעוררו זעם בקרב חלקים בציבור. אלקין מבקש לגלות הבנה לאילוצים הביטחוניים. "אנשים צריכים להבין, אנחנו בתוך מערכה בפיקוח נפש - מדינה צריכה להגן על אזרחיה. אי אפשר להתנהג כאילו אין חיזבאללה בצד השני של הגבול, כאילו הוא לא יודע שיש ל"ג בעומר."

לקראת סיום, עובר אלקין לזירה הפוליטית ותוקף את האיחוד בין נפתלי בנט ליאיר לפיד. "בעבר זאת הייתה ברית של אחים, היום זו ברית המפחדים" הוא עוקץ. "בנט מפחד מאיזנקוט ולפיד מפחד מאחוז החסימה. התוצאה של החיבור מאוד ברורה - כל מי שמצביע לבנט מכניס עוד ח"כ של 'יש עתיד'. המפלגה מתייצבת כמרכז-שמאל בצורה מאוד מאוד ברורה, היא כבר לא יכולה לטעון שהיא מפלגת ימין".

אלקין, שהיה שותף לממשלת בנט-לפיד הקודמת, מסביר מדוע המהלך הנוכחי שונה מהותית מממשלת אחדות.

"אחדות זה כשמפלגות עם אג'נדה שונה עושות ביחד ממשלה," הוא מבחין. "כשבונים רשימה לכנסת משותפת זה כבר לא אחדות, כי אז הקול של הבוחר מכניס מישהו שחושב הפוך ממנו. ברגע שהולכים על הצעד הזה, זה מהלך פוליטי שאומר - כדי לנצח את איזנקוט, הכל כשר".

לטענתו, המהלך הזה דווקא מסייע לליכוד: "אני פוגש אנשים שאומרים לי: התכוונתי להצביע לנפתלי בנט, אני לא יכול להצביע ליאיר לפיד. לכן האופציה הזאת יורדת מסדר היום".