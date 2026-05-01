שר התקשורת שלמה קרעי שוחח עם ערוץ 7 במסגרת הליכודיאדה ואמר כי האירוע מעיד על כך שמפלגתו היא מודל לקנאה למפלגות אחרות.

"זו חגיגה דמוקרטית שרק מפלגת הליכוד יודעת להפיק. אנשים מגיעים כי אכפת להם מהמדינה הזו ואכפת להם מי תהיה הנבחרת שתייצג את הליכוד ותוביל את מדינת ישראל".

מבחינתו המגע עם השטח נמשך לאורך כל הקדנציה הנוכחית. "העבודה היומיומית, פניות הציבור, המגע עם הציבור, המפגשים לאורך כל השנה עם ראשי רשויות. אנחנו לא מבצבצים ברגע האחרון - אלא נמצאים שם יום-יום, לטובת עם ישראל ומדינת ישראל, ועכשיו מגיעים לקצור את הפירות".

לשאלה כיצד משפיע על מפלגתו האיחוד בין יאיר לפיד ונפתלי בנט הוא משיב "אם המצב יישאר כמו שהוא ואין מי שבאמת יוביל, זה טוב לנו. אי אפשר לעבוד על העם פעמיים. "הסבירו שישבו בממשלה ציונית וישבו עם האחים המוסלמים ועכשיו יעשו זאת שוב. הציבור לא טיפש".

גם בתרחיש שבו גנץ יעבור את אחוז החסימה ויחבור לקואליציה עתידית, קרעי נשאר נאמן לקו האידיאולוגי הנוקשה. "חשוב שתהיה כאן ממשלה יהודית שאכפת לה מהערכים ומהמורשת ויעדיה יהיו החזרת המשילות והדמוקרטיה".

בנושא הביטחוני, קרעי מתייחס למתיחות בצפון ולדיבורים על הסדרים מדיניים, ומבהיר כי ללא הכרעה ברורה לא יהיה שקט.