הילדים שלנו בסכנה.

אנחנו בעיצומו של משבר ערכי עמוק, משבר אמיתי שבו הרחובות שלנו הפכו למערב פרוע. הפכנו לחברה שבה 'מה אמרת לי' נגמר בסכין בלב. הילדים שלנו גדלים לתוך תרבות של כוח, של אפס כבוד לחיי אדם, בזמן שהמבוגרים האחראים עסוקים בלטנף אחד על השני בטלוויזיה. אתם מבינים שילד בן 12 נשלח למעצר בית על רצח? איפה אנחנו חיים?!

הגיע הזמן להגיד את האמת: השחרורים המוקדמים, עסקאות הטיעון המביכות והעונשים הקלים וההזויים הם לא 'חמלה' - הם יריקה בפרצוף של הקורבנות והזמנה לרצח הבא.~ כשאין ענישה מרתיעה, אין הרתעה, ודמנו הופך להפקר.

מספיק עם הדיבורים על 'שיקום' כשמדובר במפלצות. הפתרון חייב להיות יד ברזל משטרתית - בלי רחמים על גיל, וענישה שתרעיד את המדינה.

וגם, אחריות הורית - הילד שלך בחוץ ב-2 בלילה עם סכין? אתה, ההורה, תשלם את המחיר.

הגיע הזמן להחזיר את הפחד מהחוק ואת הערך לחיים, לפני שההפקרות הזו תגיע לפתח הבית של כל אחד מאיתנו.