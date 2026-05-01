הרב שמעון פרץ, ראש ישיבת ההסדר קריית גת, התארח השבוע בפודקאסט של ערוץ 7 לשיחה מקיפה על האתגרים הלאומיים.

הרב שיתף בפרטים על מסע הישיבות לחיזוק אהבת ישראל, המהפכה התורנית בעיר והנס שאירע בשמחת תורה. בדבריו התייחס לסוגיית גיוס חרדים ונזכר בשנים שבילה לצד גדולי ישראל.

בנוף הגליל נרשמו רגעים של שמחה כאשר הרב מנדי נחשון, רב העיר הנבחר, התקבל בשירה ובריקודים בישיבת ההסדר המקומית. לאחר קבלת הפנים החגיגית, זכו תלמידי הישיבה לשמוע דברי חיזוק מפי הרב.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ביקר במוסדות 'רוח צפונית' בעכו, הכוללים את ישיבת ההסדר והמדרשה לבנות בראשות הרב יוסי שטרן. השר חיזק את רוחם של התלמידים על לימוד התורה למען העם והמדינה.

גזרת ההתיישבות ידעה גם היא התפתחויות השבוע, כאשר משפחת שמלא עברה להתגורר בגבעת "קול מבשר" בבנימין.

במעמד קביעת המזוזה השתתף רב היישוב כוכב יעקב, הרב אוריאל ספז, שנשא דברי חיזוק למשפחה ולפעילים במקום.

בקריית ארבע כבר נערכים להדלקה המסורתית במערת המכפלה בראשות ראש ישיבת מרכז הרב, הרב יעקב שפירא, ורבה של קריית ארבע, הרב אברהם שוורץ. למעמד יצטרפו גם ראש ישיבת תורה בציון, הרב נחום נריה, ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

תלמידי כיתה י"ב בישיבת אלון מורה נפגשו השבוע את שרת ההתיישבות אורית סטרוק. המפגש התקיים כחלק ממסע מ'שואה לתקומה'. במפגש שיתפה השרה את התלמידים במהפכת ההתיישבות המתרחשת ביו"ש

מינוי חדש נרשם במערכת החינוך הדתי כאשר הרב גד ברטוב נבחר לתפקיד המפקח הארצי על החינוך העל-יסודי בחמ"ד. הרב ברטוב, המשמש כיום כמפקח במחוז מרכז, אחראי על שלבי חינוך רבים וצפוי לקחת חלק מרכזי בעיצוב המדיניות החינוכית.

תלמידות אולפנית בני עקיבא בחדרה הגיעו לנחם את משפחת ימנו בנימין זלקה ז"ל בפתח תקווה. התלמידות שוחחו עם בני המשפחה, חיזקו אותם והתפללו לעילוי נשמתו של המנוח.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ביקר השבוע בבית רבו, הרב דוב ליאור, וקיבל היתר הלכתי חריג להיכנס לכלל השטחים בהר הבית - כולל למקומות האסורים לעלייה לציבור הרחב.

בחיפה נפגש ח"כ אוהד טל עם ראש ישיבת "אור וישועה", הרב אליהו זיני, ועם חבר מועצת העיר יוסי הניג להתייעצות בנושאי דת ומדינה.

השלושה דנו באתגרים הלאומיים בעת המלחמה ובדרכים לחיזוק הקהילה והמוסדות התורניים בעיר. הפגישה עסקה גם בחיזוק הקהילה הדתית בחיפה אל מול האתגרים הנוכחיים.