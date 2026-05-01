לפי המתווה החדש המסתמן להילולת רבי שמעון בר יוחאי יתקיימו שלוש הדלקות בניהול המשטרה - עד 200 איש בכל הדלקה. כך אישר ראש הממשלה נתניהו.

מפיקוד העורף נמסר כי בתום הערכת המצב, מדיניות ההתגוננות תעודכן החל מהיום (שישי) בשעה 13:00 ועד יום שני בשעה 20:00. "אזור ההנחיה 'קו העימות' והיישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה יעברו למדרג פעילות חלקית", צוין.

בעקבות השינוי בהנחיות, ניתן יהיה לקיים פעילויות חינוכיות במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות; ניתן לקיים עבודה במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות - והתקהלויות יוגבלו שטח פתוח עד 200 אנשים ובמבנה עד 600 אנשים.