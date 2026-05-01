סטודנטים בארה"ב נתבקשו להביע את עמדתם לגבי ניסיון ההתנקשות בנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, על המתנקש שנעצר ועל המכתב שכתב לפני שביצע את המעשה.

"הלוואי שהיו פוגעים בו", "למה הוא פספס?", "צריך להוריד אותו מיד", ו"כאשר אתה עושה דברים שהציבור אינו מסכים להם, הם נוטים להיאבק בך" - היו חלק מהתגובות שנשמעו.

היו שציינו כי מציאות זו של ניסיונות התנקשות היא חוויה מוכרת לאמריקנים רבים, וכי כאשר ההנהגה הפוליטית תבין את תחושות הציבור, אולי תגיב אחרת.

אחת הסטודנטיות ציינה כי קראה את הצהרת הכוונות שכתב המתנקש, והסיקה שהוא אדם המאמין בערכיו, ואף הביעה תקווה שהוא יזכה לשלווה - כמו גם אנשים אחרים שיושפעו מהחלטותיו של הנשיא טראמפ.

הסטודנטים שנשאלו טענו כי אלימות פוליטית היא מוצדקת ואף נדרשת לעיתים, ולכן הציבור לא צריך להיות מופתע כאשר היא מתרחשת.

הם גם הצדיקו את דבריו של הקומיקאי ג'ימי קימל, אשר זמן לא רב לפני ניסיון ההתנקשות תיאר את רעייתו של הנשיא טראמפ כאישה יפה שלה "זוהר של אלמנה לעתיד".

על פי סקר משנת 2024, כשליש (כ-33%) מהמצביעים הדמוקרטים הסכימו בגלוי עם המשפט: "אני מאחל שהמתנקש של טראמפ לא היה מחטיא".

בסקר אחר מ-2025, כ-38% מהנשאלים אמרו שרצח טראמפ יהיה "לפחות חלקית מוצדק", וכ-14% אמרו שהוא "מוצדק לחלוטין".