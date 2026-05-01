אמנים רבים במוזיקה היהודית והחסידית השיקו בימים האחרונים גרסאות ווקאליות לשיריהם, כמענה לימי ספירת העומר בהם נהוג שלא לשמוע כלי נגינה.

הזמר מוטי עויזר משחרר ביצוע ווקאלי לשירו "הדרך אליך" בעיצומם של ימי ספירת העומר. לדבריו, "בימים המורכבים שאנחנו חווים כעם, המילים מקבלות משמעות עכשווית", וציין כי הגרסה מאפשרת למילים לחדור עמוק יותר ללב.

הזמר אבי אילסון משחרר ביצוע ווקאלי לשירו "בזכותם", בעיבוד של אלי קליין ואיצי ברי. מדובר בחלק ראשון מתוך פרויקט ווקאלי רחב לימים אלו.

בנוסף, שחרר אילסון ביחד עם מוטי איידנסון ביצוע ווקאלי לשיר "דיבור של הלב", לצד קליפ בשחור-לבן ברוח ימי הספירה. את המילים והלחן כתב איידנסון והעיבוד הווקאלי של אלי קליין ואיצי ברי.

הזמרים רפאל מדמון ודיוויד טויב משחררים ביצוע ווקאלי לשיר "עושה השלום", שנכתב והולחן על ידי דוד יצחק. על העיבוד וההפקה הווקאלית תומר מתנה.

הזמר והיוצר אילון הייטנר משחרר ביצוע ווקאלי לניגון החסידי "האדרת והאמונה", אליו הוסיף סיום חדש. הייטנר סיפר כי "הרגשתי שהניגון מבקש השלמה", וכתב שתי שורות חדשות לסיום.

הזמר סנדי דינקל משחרר ביצועים ווקאליים לשיריו "מי שאתה" ו"קברי הצדיקים". לדבריו, גרסאות אלו נועדו לתת מענה לימי העומר, בהם נמנעים משמיעת כלי נגינה.

הזמר שמוליק קליין משחרר ביצוע ווקאלי לשיר "שתרגילנו" מתוך אלבומו, בלחנו של מוישי באקשט ובעיבוד של יואלי דיקמן.

בנוסף השיק הזמר שמוליק קליין ביצוע ווקאלי נוסף לשיר "ניתאי הארבלי", אותו הלחין, בעיבוד ווקאלי של יואלי דיקמן.

המפיק מוישי רוט משחרר אלבום ווקאלי חדש בסדרת "הכל קול", הכולל ביצועים של זמרים מובילים ללחניו של חזקי וייס, בעיבודים של מורדי ויינסטיין ויונתן שטרן.

הזמר מוטי כרמל משחרר ביצוע ווקאלי לשיר "מקדש מלך" בלחנו של יום טוב ארליך. לדבריו, הביצוע שומר על הייחודיות של 'נוסח הקרעטשמע'.

להקת "לב טהור" משחררת ביצוע ווקאלי לשיר “Journey at Sea" מתוך פרויקט של אייבי רוטנברג, בעיבוד חדש המדגיש את יכולות השירה של ההרכב.

הזמר אלחנן ענבל משחרר ביצוע ווקאלי לשיר הבכורה שלו, בעיבוד של אלי קליין ואיצי ברי.

הזמר יאיר דוד משחרר ביצוע ווקאלי לשירו “עלה", שנכתב והולחן על ידי איתי עמרם, בעיבוד של מאיר חג'בי. לדבריו, "הגרסה הווקאלית מדגישה את עוצמת המסר - קריאה מתמדת לעלות, להתקדם, ולא לשכוח את האור הפנימי".

מקהלת שטעלע בניצוחו של דודי ברים משחררת ביצוע ווקאלי לשיר "הללו" של ר' יעקב תלמוד עם "ביצוע ווקאלי טהור ליצירה, עם הרמוניות מדויקות ומשובחות".