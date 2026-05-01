כוחות צוותי הקרב החטיבתיים של הצנחנים, גבעתי, קומנדו וחטיבת האש (214) בפיקוד אוגדה 98, פעלו בשבועות האחרונים במרחב העיירה בינת ג'בייל לטיהור המרחב מתשתיות טרור ולחיסול מחבלים.

במהלך הפעילות השמידו הכוחות מעל 900 תשתיות טרור, איתרו מאות פריטי אמצעי לחימה וחיסלו יותר מ-200 מחבלים, בהיתקלויות פנים אל פנים ובתקיפות מהאוויר.

במסגרת פעילות כוחות האוגדה לאיתור והשמדת תשתיות טרור, השמיד חיל האוויר, בהכוונת כוחות חטיבת הצנחנים, את אצטדיון העיירה לאחר שאותר כממולכד.

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל ימשיך לפעול מול איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, בהתאם להנחיות הדרג המדיני".