השרה עידית סילמן מצהירה בשיחה עם ערוץ 7 בליכודיאדה באילת כי היא מאמינה שתהיה חלק משמעותי ממפלגת הליכוד גם הממשלה הבאה.

"עשינו עבודה קשה מהיום הראשון שהצטרפתי לליכוד - גם אל מול השטח, גם אל מול השלטון המקומי והאזורי", אומרת סילמן.

סילמן, ששימשה כיו"ר הקואליציה בממשלה הקודמת עד לדרמה שהובילה לפירוקה, מביטה לאחור בסיפוק על המהלך שהובילה. "הם אף פעם לא הצטערו על הקמת ממשלת השינוי. הם אף פעם לא הביעו חרטה על זה שהם ישבו עם האחים המוסלמים, ותכננו גם להכניס את אחמד טיבי כדי להחזיק את הממשלה הזאת. אני גאה שהפלתי את הממשלה הזאת, והצלחתי להביא להקמת ממשלת ימין לאומית-אמונית במשך ארבע שנים בהובלת ראש הממשלה בנימין נתניהו".

היא משחזרת את הרגעים שבהם הבינה כי הדרך המשותפת הסתיימה: "נפתלי בנט עשה דרך מאוד ארוכה ממנכ"ל מועצת יש"ע ויו"ר הבית היהודי. החיתוך ימינה שנעשה לממשלה הקודמת היה עם קווים מאוד ברורים, ואין מה לעשות - נפתלי איבד אותם בזה אחר זה. לכן הפלתי אז את אותה ממשלה שלא שמרה על אף קו אדום, שאיבדה את זה לגמרי, שהייתה נאחזת בקרנות המזבח עם תמיכה של מנסור עבאס שהחליט האם נוטעים בנגב או האם אפשר להיכנס להר הבית. בתור מדינה ציונית, לאומית וריבונית, אנחנו לא צריכים להיות כפופים לאמירות של האחים המוסלמים וצריך לדאוג שזה לא יקרה פעם נוספת".

האיחוד של נפתלי בנט ויאיר לפיד לא מרשים אותה. "אני חושבת שהם שמאל על מלא. רואים את זה גם בתוך השריונים של נפתלי בנט וגם בעצם החבירה שלו חזרה ללפיד. כולנו כבר מכירים את 'ברית האחים' הזו".