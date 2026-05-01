השר מיקי זוהר מתייחס בראיון לערוץ 7 במהלך הליכודיאדה לטענות על עצם קיום האירוע החגיגי בזמן מתיחות ביטחונית שנמצאת בשיאה.

"אנחנו כמובן מזדהים תמיד עם הצפון ועם הדרום, זה חלק מה-DNA הליכודי. יש אירועים לא פשוטים בצפון - אבל זה אירוע מפלגתי. בסופו של דבר צריך לזכור, עם ישראל חזק, עם ישראל איתן, עם ישראל מסתכל קדימה, ואנחנו לא נרפה עד שנכריע את כל האויבים שלנו", אומר זוהר.

לדעתו, הבחירות הקרובות, אינן כרוכות במאבק פוליטי רגיל, אלא במלחמה על זהותה של המדינה. "אני חושב שהבחירות יהיו בין ימין לבין שמאל. בין השמאל של בנט ולפיד, יחד עם המפלגות הערביות ויאיר גולן בקואליציה, לבין ממשלת ימין כמו שהייתה לנו".

הוא מביע תקווה להרחבת המחנה הלאומי - אך נשאר ריאלי. "אני חושב שהחבירה של בנט ולפיד מדברת בעד עצמה. בנט אומר בצורה הכי ברורה: 'אני לא חושש להיות חלק מגוש השמאל'".

לדבריו "מפלגת הליכוד היא המפלגה הכי דמוקרטית בישראל, ויש בה באמת פריימריז, בין 160 אלף מתפקדים הפעם. אני גאה להיות חלק מהמפלגה הזאת".

זוהר לא מתחמק מהתייחסות לחקירה שעבר בלהב 433 בפרשת ההסתדרות וחושף טפח ממה שהתרחש בחדר החקירות. "השאלות שנשאלתי היו בסוגיות פוליטיות לחלוטין. רציתי להסביר לחוקרים איך הליכוד עובד, איך הפוליטיקה הישראלית עובדת. אני חושב שהם מתחילים להבין שהכיוון שהם הולכים בו הוא ממש לא פלילי".

הוא מדגיש כי אין לו כל קשר לחשדות המרכזיים שפורסמו. "לא שאלו אותי, כמובן, שום שאלה בפרשת ההסתדרות. הדברים שנשאלתי הם בעיקר פוליטיקה פנים-ליכודית רגילה, כמו שיש לכל אחד מחברי הכנסת. אגב, גם במפלגות אחרות, גם מפלגת העבודה, אפילו במרצ וביש עתיד. לכן אני חושב שמהר מאוד יבינו שהסוגיות ששאלו אותי לגביהן הן בטח לא פליליות."

האם החקירה תרפה את ידיו? זוהר מבהיר כי ההיפך הוא הנכון. "זה לא משהו שימנע אותי להמשיך לעזור, להמשיך לפעול. אני אדם חזק, איתן, עם אידיאולוגיה ברורה שלא תשתנה לעולם. ארץ ישראל, עם ישראל, ותורת ישראל הם תמיד נר לרגלי".