ישראל קומט, טייס ישראלי בן 71, נהרג לאחר שמטוס אולטרה-לייט שהטיס התרסק זמן קצר לאחר ההמראה סמוך לשדה התעופה האטן שליד אולדנבורג שבגרמניה

התאונה התרחשה ביום שלישי בשעות אחר הצהריים, דקות ספורות לאחר שהמטוס המריא. מדובר במטוס מדגם Shark 600, שאיבד גובה והתרסק בשטח פתוח סמוך למסלול. המטוס נהרס כמעט לחלוטין, וקומט - שהיה לבדו בטיסה ואף בעל המטוס - נהרג במקום.

בשלב זה, הרשויות בגרמניה מדגישות כי לא עולה חשד למעורבות חיצונית, אך נסיבות ההתרסקות טרם התבררו. חקירת האירוע מתנהלת בשיתוף המשטרה והגורמים לחקירת תאונות אוויר.