מאות אלפי ילדים ישתתפו השנה בתהלוכות ל"ג בעומר שיתקיימו ברחבי הארץ, במסגרת מסורת שחידש הרבי מליובאוויטש בשנת 1980.

התהלוכות מאורגנות על ידי 1,400 שלוחי חב"ד ומנהלי בתי חב"ד ברחבי המדינה, ומותאמות לסגנון האוכלוסייה המקומית בכל עיר.

הילדים יצעדו עם מסרים של אחדות ואהבת ישראל, בסימן יובל שנים ל"י"ב הפסוקים". אגף ההפקה של צעירי אגודת חב"ד עמל בחודשים האחרונים על הכנת חומרים ייחודיים, כולל הצגות וספרים מיוחדים שיצאו לאור במיוחד עבור התהלוכות, בהתאמה למגוון הציבורים בארץ.

בין הספרים שיחולקו: "מחשבה טובה", הכולל סיפור שמתחיל בבית מדרשו של הבעל שם טוב ועובר דרך תקופות ומדינות שונות. בסיום התהלוכות ייערכו כינוסי ילדים עם פרסים, הגרלות והפתעות, במהלכם יודגשו מסרים על יום שמחתו של רבי שמעון בר יוחאי.

יו"ר צעירי חב"ד, הרב יוסף יצחק אהרונוב, אמר: "בהשקעה רבה אנו זוכים להמשיך את המסורת שחידש הרבי. ידועים דברי הרבי כי 'רשב"י נמצא בתהלוכה', ומכאן נצא בקריאה לכל ילדי ישראל לקחת חלק ולהשתתף בתהלוכות המקומיות, ולצאת עם תוכן חיובי, מתנות ופרסים".

המנהג לצאת ביום ל"ג בעומר מקורו במסורת קדומה, כאשר בעבר היה נהוג לשחק בחץ וקשת. בשנת 1980 חידש הרבי מליובאוויטש את המנהג בצורה של תהלוכות פומביות בהשתתפות רבבות ילדים ברחבי העולם.