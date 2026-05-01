בכיר בצה"ל אמר כי אם במסגרת המו"מ המדיני מול איראן לא תושג הסכמה על הוצאת האורניום המועשר מהמדינה ועל הפסקת העשרת האורניום, הישגי המבצע ירדו לטמיון.

"השגנו את היעדים הצבאיים, אך יש להתמיד כדי שלא יהיה גרעין באיראן", הבהיר הבכיר, "אם הגרעין לא יושג כמטרה, אז כל מה שעשינו באיראן זה כישלון, לא השגנו כלום. גם אחרי שתקפנו את הטילים והמפקדות והמפקדים, ויצרנו את התנאים - משטר הרשע האיראני יכול להתנפל על הגרעין לאחר סיום המלחמה".

הקצין הבכיר הביע ספק במידת הרציונליות של בכירי המשטר האיראני. הוא ציין כי אם המהלך המדיני הנוכחי לא ימוצה, ייתכן ויידרש לצאת למתקפה נוספת באיראן כדי להשיג את היעד. "אם האורניום ייצא מאיראן בדרך מדינית עשינו את שלנו. אנחנו חייבים למצות את המהלך להוציא את הגרעין בטוב, ואם לא - לעשות את זה בכוח".

עוד הודה הבכיר כי במהלך המלחמה תקפה ישראל גם יעדים של ביטחון פנים באיראן, בהם מחסומים של כוחות הדיכוי והבסיג'. לדבריו, התקיפות נועדו לעודד את הציבור האיראני לצאת לרחובות. לדבריו, "ברגע שהתברר לנו שזה לא מצליח, הפסקנו עם זה".

לפני כשבועיים ערך חיל האוויר ניסוי במערכת חדשה ליירוט רחפנים, שלא סיפקה את התוצאה. בחיל האוויר מנסים לתקוף את חוליות משלחי הרחפנים של חיזבאללה בעומק השטח, כדי לא לפעול רק בהגנה מול האיום שלצה"ל אין פתרון טכנולוגי עבורו. קצין בכיר בצה"ל מודה כי "אין כרגע פיתרון לרחפנים", ומוסיף: "לא תהיה הצלחה של 100% ביירוט הרחפנים. אסור לנו לחכות בהגנה, עלינו לתקוף את מפעילי הרחפנים 20 קילומטרים בתוך לבנון".