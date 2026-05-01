במסגרת המאבק המתמשך בהשתלטות הערבית הבלתי חוקית על שטחי יהודה ושומרון, ביצעו השבוע כוחות המנהל האזרחי פעילות אכיפה ממוקדת בכניסה לעיר אריאל.

במהלך המבצע, נהרסו מספר חנויות ומבני מסחר פלסטיניים שהוקמו ללא היתר ובניגוד לחוק.

הריסת המבנים בוצעה כחלק מהמדיניות שמוביל השר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', שמטרתה חיזוק המשילות הישראלית בשטח ובלימת הניסיונות הערביים לקבוע עובדות בשטח באופן חד-צדדי.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', בירך על ביצוע ההריסות והבהיר כי מדינת ישראל לא תאפשר לקבוע עובדות ולהשתלט על השטח. השר הדגיש כי כחלק מהמהפכה הכוללת שאנחנו עושים ביו"ש אנחנו מפעילים אכיפה נחושה כנגד הבנייה הבלתי חוקית".

השר הוסיף והתייחס לתוכנית הרשות הפלסטינית להשתלטות על המרחב: "ימי ההשתלטות הערבית על השטחים במסגרת 'תוכנית פיאד' נגמרו.

רק השבוע הנחנו אבן פינה לשכונה חדשה של 12,000 יח"ד באריאל ובמקביל אנחנו פועלים בנחישות כדי להבטיח ששטחי המולדת יישארו בידיים ישראליות. מערכת האכיפה תמשיך לפעול בכל מקום בו הרש"פ תנסה לקבוע עובדות בשטח".