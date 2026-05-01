סמל ליאם בן חמו ז"ל, בן 19, לוחם בצוות הקרב של גדוד 13 של גולני שפעל תחת צוות הקרב של חטיבה 7, הובא היום (שישי) למנוחות בבית העלמין הצבאי בהרצליה.

סמל בן חמו נפל אתמול בתקרית בגבול הצפון. 15 חיילים נוספים נפצעו בשורה של מתקפות רחפנים של חיזבאללה על כוחות צה"ל בלבנון ובשטח ישראל.

האמא גלית אמרה בכאב עצום: "אני לא יודעת איך נפרדים ולא מתכוונת להיפרד, חלק מהלב שלי מתנתק ממני כעת ואני לא יודעת אם אפשר להחזיר אותו למצב שלם. אני עוד לא מעכלת ולא רוצה לעכל ומאחלת שהקדוש ברוך הוא ייתן לי כוחות שיחזק אותנו כמשפחה כמו שהיינו עד עכשיו. אני עדיין לא נפרדת, אני מחכה שתצא מלבנון ואני אכין לך את האוכל שאתה אוהב כמו כל פעם. סליחה ומחילה אם פגעתי בך". האב, משה, ספד לו: "ליאם האהבה שלי בלב אני לא יכול להיפרד. סליחה שלא שמרתי עלייך כמו שצריך. תנוח על משכבך בשלום".

האב השכול משה צילום: Tal Gal/Flash90

האחות דניאלה: "אחי הגדול הותרת אחרייך משפחה ענקית של חברים וחברות. כל האנשים האלו שהגיעו לפה הגיעו בשבילך לתת לך כבוד. כל השנים האלו היית שם בשבילי ובשביל קורן וסבא וסבתא וכל החברים ואף אחד לא השארת מאחור. עכשיו אנחנו לא משאירים אותך לבד".

חברי הילדות של ליאם, איתי, אורי, עמית ועילאי ספדו: "איך אפשר לדבר עלייך בלשון עבר? תודה לאל שנתן לנו להכיר אותך. כבר ביום הראשון של כיתה א' לא יכולנו לפספס את העיניים שלך שלא יכלו לפגוע בזבוב.

"אי אפשר לשכוח את הטיול לרודוס ולברצלונה והדאגות היחידות היו לאיזה קזינו נלך וכמה נפסיד. לפני חודש נכנסת פעם ראשונה ללבנון. כולם דאגו, אבל אתה אמרת שהכל בסדר. רק יצאת ואתה כבר רצית לחזור. ענית שאם אתה לא תעשה את זה, אף אחד לא יעשה".

הלוויתו של ליאם צילום: Avshalom Sassoni/Flash90

"כל כך רצית להגיע לגולני, איך שמחת להגיע לפלוגה ב' שאליה רצית להשתייך. ליאם אח שלנו היקר, השארת אותנו עם פצע גדול בלב שלא יתאחה לעולם. שום דבר לא יהיה דומה בלעדייך. אנחנו מבטיחים לך שכולם יידעו מי היית. לנצח ליאם בן חמו".