תוצאות מדגם הפריימריז הגדול של הליכודיאדה, שנערך במהלך סוף השבוע בהשתתפות מאות מצביעים, מציגות תמונת מצב עדכנית ומלאה של יחסי הכוחות בליכוד ערב פתיחת עונת הפריימריז.

בקטגוריית הרשימה הארצית מובילים יו"ר הכנסת אמיר אוחנה השר אלי כהן והשרה מירי רגב ואחריהם שורה ארוכה של בכירים ומועמדים בולטים:

25 המקומות הראשונים - הרשימה הארצית:

1. אמיר אוחנה

2. אלי כהן

3. מירי רגב

4. גילה גמליאל

5. יריב לוין

6. ישראל כץ

7. דודי ביטן

8. ששון גואטה

9. אופיר כץ

10. טלי גוטליב

11. קטי שטרית

12. משה סעדה

13. עידית סילמן

14. מיקי זוהר

15. ניר ברקת

16. עמיחי שיקלי

17. שלמה קרעי

18. דוד אמסלם

19. אביחי בוהרון

20. יואב קיש

21. בועז ביסמוט

22. אושר שקלים

23. אריאל קלנר

24. אבי דיכטר

25. עמית הלוי

במשבצות הייעודיות והמחוזות נרשמו התוצאות הבאות:

מישור החוף - אבי מלכי | תל אביב - גל שבתאי | דן - דור חרלפ | שפלה - שבתאי קטש | נגב ודרום - יוסי פיטוסי | ירושלים - ארז כליף | גליל ועמקים - ליאור לסרי | חיפה - צביאל רובין | מושבים - שרון סעדה

נשים חדשות - הדר מוכתר | עולים - ויטלי חייקין | מיעוטים - סמיר זידאן | צעירים - נתנאל אוחיון | מילואימניקים - יגאל ברנד

עוד עולה מהמדגם כי רוב ברור של המשתתפים תומך בממשלת ימין מלאה, כאשר הנושאים המרכזיים שמעסיקים את מצביעי הליכוד הם פיטורי היועמ"שית, שיקום הצפון והדרום והחלת הריבונות.

בנוסף, רוב המשתתפים סבורים כי אין לאפשר לשרים וח"כים מכהנים להתמודד במחוזות או במשבצות ייצוג - נתון שעשוי להשפיע על עיצוב כללי המשחק בפריימריז הקרובים.

מארגן הליכודיאדה, ניר בן סימון, אמר: "הליכודיאדה היא המקום שבו השטח מדבר - והתוצאות כאן הן תמונת מראה אמיתית של התנועה. אנחנו רואים גם תמיכה בהנהגה הקיימת וגם דרישה ברורה לרענון, לחיזוק ולחיבור עמוק יותר לשטח".