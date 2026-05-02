תנועת פתח, בהנהגתו של מחמוד עבאס (אבו מאזן), נערכת לכינוס הוועידה הכללית השמינית של התנועה ב-14 במאי, עשור לאחר כינוס הוועידה הכללית הקודמת.

גורם בכיר בחמאס אמר לעיתון "א־שרק אל-אווסט" כי חמאס מברכת על כינוס הוועידה הכללית של פתח בעזה, וכי היא לא תטיל מגבלות ביטחוניות כלשהן על התנועה.

גורם בתנועת פתח ציין כי התקיימו מגעים עם מצרים ומדינות נוספות במטרה להניע אותן ללחוץ על חמאס שלא תמנע את ההיערכות לקראת כינוס הוועידה הכללית בעזה, וזאת במקביל למגעים שנועדו להבטיח את עריכת הבחירות המקומיות שנערכו לאחרונה בדיר אל-בלח.

מונזיר אל-חאיכ, דובר פתח, ציין כי התנועה תספק אבטחה למקום שבו תתכנס הוועידה הכללית בעיר עזה, בהשתתפות 600 פעילים, כאשר במקביל יתקיימו ישיבות של פעילי פתח ברמאללה, בלבנון ובמצרים, ובסך הכול ייטלו חלק בוועידה הכללית 2,541 פעילים.

במהלך הוועידה הכללית תיבחר הנהגה חדשה לתנועת פתח, ובה ייכללו 80 חברים במועצה המהפכנית ו-18 חברי הוועדה הפועלת של התנועה.

הבחירות בתנועת פתח הן נדבך נוסף בתוכנית הרפורמה השלטונית שמנהיג אבו מאזן, שבמסגרתה תוצג חוקה חדשה, נערכו בחירות לרשויות המקומיות ונעשות הכנות לבחירות כלליות. אבו מאזן חותר באמצעות הרפורמה השלטונית לקבל הכרה אמריקנית במדינה פלסטינית בגבולות 1967.