סטודנטים פרו-פלסטינים שבו ו"כבשו" את אוניברסיטת גנט בבלגיה בפעולת מחאה אנטי־ישראלית נוספת.

בסרטון וידאו נראים הסטודנטים, שפניהם מכוסים בכאפיות והם אוחזים בדגל פלסטין, מצהירים כי הם מונים יותר ממאה פעילים ש"כבשו מחדש" את האוניברסיטה וכי לא יפסיקו את מחאתם עד שהנהלת המוסד תיענה לדרישותיהם.

הסטודנטים הציגו שלוש דרישות: ניתוק כל הקשרים הקיימים עם מוסדות ישראליים, הימנעות מיצירת קשרים חדשים עם מוסדות כאלה, וכן פעולה להוצאת ישראל מתוכנית הדגל של האיחוד האירופי למימון מחקר וחדשנות, Horizon Europe, במסגרת התקציב הרב־שנתי 2028-2034.

"אנחנו לא אמורים להיות אלה שדורשים את זה. אנחנו לא אמורים לכבוש את הבניין הזה", אמר נציג הסטודנטים הפרו-פלסטינים, והוסיף: "זה היה צריך להיות מובן מאליו, אוטומטי, לא לעבוד יחד עם מוסדות המבצעים רצח עם".

עוד טען הסטודנט כי האוניברסיטאות "הציוניות" מחזקות משטר המבוסס על "אפרטהייד, כיבוש ורצח עם", מכשירות את הצבא הישראלי, מעורבות בפיתוח אמצעי לחימה, "יוצרות מסגרת משפטית שמתעלמת מהמשפט הבינלאומי", ומנהלות פרויקטים ארכאולוגיים על אדמה "גזולה" ו"מוחקות את ההיסטוריה הפלסטינית".

לדבריו, חרם אקדמי אינו צעד סמלי, אלא פוגע בליבה של "הישות הציונית", ולכן דרשו המוחים הטלת "חרם אקדמי מלא" על ישראל.